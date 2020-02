Amazon Dating, il sito parodia creato in vista di S.Valentino

In vista del giorno di S.Valentino, Ani Acopian e Suzy Shinn hanno creato Amazon Dating, un sito parodia che unisce le caratteristiche tipiche della nota piattaforma di e-commerce a quelle delle app pensate per trovare l’anima gemella (come Tinder, Ok Cupid o Grindr). “Siamo dei grandi fan di Amazon e degli appuntamenti, quindi abbiamo pensato di unire le nostre passioni in un unico sito”, hanno dichiarato Acopian e Shinn nel corso di un’intervista col sito Mashable. Su Amazon Dating non si trovano prodotti come libri, videogiochi o film, ma persone in carne e ossa con cui è possibile trascorrere una serata romantica. Basta cliccare sui profili presenti per scoprire una serie di informazioni sui potenziali partner, come il prezzo, i feedback degli altri utenti, alcuni tratti del loro carattere ecc. Il tutto, naturalmente, è condito con una buona dose di ironia, anche se non mancano alcuni elementi che sembrano usciti da un romanzo o un film distopico, come la possibilità di scegliere l’altezza della persona con cui desideriamo trascorrere un piacevole appuntamento.

La natura ironica di Amazon Dating

La cura per i dettagli è uno dei punti forti del sito parodia creato da Acopian e Shinn. Proprio come sulla piattaforma di e-commerce del colosso di Seattle, anche su Amazon Dating è possibile trovare elementi come “le offerte del giorno”, “i prodotti più venduti” o la possibilità di ottenere delle spedizioni rapidissime iscrivendosi a un apposito servizio a pagamento. Non mancano neppure dei divertenti easter egg: cliccando su Prime Video, per esempio, si viene reindirizzati al sito Chatroulette, mentre selezionando la voce “La tua ultima relazione” è possibile ascoltare la canzone “Toxic” di Britney Spears. Le FAQ presenti sul sito spiegano con chiarezza che Amazon Dating è nato come uno scherzo e non offre alcun servizio concreto agli utenti in cerca dell’anima gemella.