Google celebra con un Doodle la Giornata mondiale degli insegnanti

Il 5 ottobre è la Giornata mondiale degli insegnanti e proprio a loro Google dedica il suo Doodle. Per l’occasione, il logo del motore di ricerca si è trasformato in un’immagine animata di un polpo davanti alla lavagna, con tanti pesci colorati come studenti (I DOODLE PIU' SIGNIFICATIVI DEL 2019).

La Giornata mondiale degli insegnanti

La Giornata mondiale degli insegnanti è una celebrazione voluta dall’Unesco per ricordare e riflettere sul ruolo degli educatori e sulla loro importanza nel mondo. Si festeggia ogni anno dal 1994 e la data scelta, il 5 ottobre, ricorda la firma avvenuta nel 1966 delle Raccomandazioni sullo status di insegnante: il documento rappresenta, a livello mondiale, la principale base di riferimento per i diritti, i doveri e le responsabilità di chi insegna. Il tema centrale di quest’anno sono gli insegnanti giovani, che rappresentano il futuro di questa professione. Secondo le Nazioni Unite, sarebbe necessario reperire 69 milioni di nuovi insegnanti entro il 2030 per "colmare il bisogno di educatori e garantire a tutti l'accesso alla conoscenza, uno dei diritti fondamentali dell'uomo".