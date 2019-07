Twitter si rinnova, nuova interfaccia utente per la versione desktop

Un sito aggiornato, più veloce, facile da navigare e maggiormente personalizzato. Sono queste le novità che Twitter prevede di portare ai propri utenti, così come comunicato sulle pagine del blog ufficiale. Ad essere interessata all’upgrade, però, è solo la versione desktop. Gli utenti, a mano a mano che l’aggiornamento verrà rilasciato per tutti, troveranno un sito con un aspetto aggiornato che dovrebbe rendere più semplice l'accesso ad alcune funzionalità e con più opzioni per personalizzarlo.

Tutte gli aggiornamenti

I programmatori hanno approvato i miglioramenti dopo numerosi test e grazie alle segnalazioni di centinaia di migliaia di utenti. Tra le modifiche più importanti, ecco quella che riguarda il menù (non più in alto ma adesso a sinistra) e la colonna delle tendenze e dei suggerimenti, ora visibile sulla destra del sito. L’aspetto grafico sarà personalizzabile dall’utente, che potrà intervenire per scegliere colori e pulsanti. Il codice embed si potrà copiare adesso grazie all'apertura di una nuova finestra. Attraverso la funzionalità ‘Esplora’ gli utenti potranno visionare i contenuti di maggiore tendenza aggiornati in tempo reale, in particolare per ciò che riguarda i filmati in diretta. La sezione dei messaggi privati è stata modificata in modo da poter vedere le conversazioni e inviare messaggi utilizzando un medesimo spazio grafico, così da avere meno difficoltà nell’inviare un messaggio. Tra le altre novità, ecco la possibilità, per chi possiede più di un account, di passare da uno all'altro più velocemente, direttamente dal menù laterale.

Cambia la geolocalizzazione

Di recente poi Twitter aveva anche deciso di eliminare la possibilità di indicare nei tweet la posizione esatta di un utente, condividendo con gli altri utenti informazioni dettagliate sulla localizzazione. La scelta non è è stata legata ad un discorso di protezione della privacy, bensì dallo scarso utilizzo della funzione da parte dei fruitori della piattaforma di microblogging. “La maggior parte delle persone non tagga la sua posizione esatta nei tweet, così stiamo rimuovendo questa opzione per semplificare la vostra esperienza quando twittate”, si poteva leggere in un post pubblicato sul profilo ufficiale @TwitterSupport. La geolocalizzazione, comunque, continuerà a essere supportata dalle foto scattate utilizzando la fotocamera di Twitter. In questo caso la funzione potrebbe rivelarsi utile per condividere con gli altri utenti informazioni dettagliate su un fatto di cronaca importante.