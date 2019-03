Internet, il 37% degli Italiani non riuscirebbe più a vivere senza

Il 37% degli Italiani non riuscirebbe più a fare a meno di Internet e sostiene che i benefici apportati da questa tecnologia siano di gran lunga maggiori rispetto ai pericoli. Lo rivela un’indagine condotta a livello internazionale da Cisco, società specializzata in forniture di apparati di networking, e presentata in occasione dei 30 anni del World Wide Web, teorizzato per la prima volta il 12 marzo del 1989 al Cern di Ginevra dai ricercatori Tim Berners Lee e Robert Cailliau.

Internet, un’occasione di lavoro, informazione e intrattenimento

La ricerca ha coinvolto 11mila persone che vivono nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), tra le quali oltre mille cittadini italiani. Stando ai dati rilevati dall’azienda, in Italia il 79% delle persone sostiene che Internet abbia permesso agli utenti di informarsi meglio e di poter restare sempre aggiornati, mentre per il 71% la sua introduzione ha creato nuovi modi di intrattenimento. Poco più della metà degli intervistati (51,90%), invece, afferma che questa tecnologia ha innovato il mondo del lavoro, aumentando la produttività e secondo il 50,5% ha permesso di lavorare in maniera diversa (50,5%). Infine, il 33% del campione vede in Internet uno strumento che ha permesso, e permette tuttora, di acquisire nuove conoscenze e competenze.

I prossimi trent’anni di Internet secondo gli Italiani

Durante l’indagine, agli intervistati è stato anche chiesto di fare una previsione su come saranno i prossimi trent’anni di Internet. A questa domanda, il 59% ha risposto dichiarando che la rete potrebbe contribuire in modo decisivo a migliorare l’accesso all’educazione, mentre il 58% pensa che questa tecnologia potrebbe fare lo stesso anche col servizio sanitario. Il 44% invece vede nella rete un mezzo per creare uguaglianza all’interno della società e il 50% sostiene che potrebbe continuare a creare nuove opportunità di lavoro e di reddito. Cisco ha quindi concluso che per la maggior parte degli Italiani, Internet rappresenterà soprattutto un’occasione per un cambiamento sociale e personale.