Il New York Times ha aperto una nuova inchiesta contro Facebook relativa alla fuga dei dati sensibili dei suoi utenti. Secondo il quotidiano newyorkese, la società di Mark Zuckerberg avrebbe permesso per anni alle grandi compagnie tecnologiche con cui collabora, come Apple, Microsoft, Netflix, Spotify, di accedere alle informazioni personali degli utenti in modo più intrusivo rispetto a quanto dichiarato nelle diverse udienze. L’accusa mossa dal giornale fa riferimento a centinaia di pagine di documenti interni e su una cinquantina di interviste rilasciate da ex impiegati del social network. Facebook e tutte le società coinvolte hanno negato qualsiasi violazione della privacy delle persone che frequentano la celebre piattaforma.

Fornito l’accesso a chat, numeri e calendario degli utenti

Il Nyt sostiene che Facebook avrebbe consentito a società come Spotify, Netflix e anche alla Royal Bank of Canada, di “leggere, scrivere e cancellare i messaggi privati degli utenti. Privilegi che sembrano andare oltre quanto necessario alle compagnie per integrare Facebook nei loro sistemi”. Inoltre, la piattaforma avrebbe fornito ad Apple e ad Amazon l’accesso a numeri telefonici e al calendario degli iscritti, mentre Bing, il motore di ricerca di Microsoft, avrebbe avuto la possibilità di vedere nomi e altre informazioni di tutti gli amici di un singolo profilo.

Facebook: “Nessuna violazione privacy. Lavoriamo per riguadagnare fiducia”

Intervistato dal quotidiano, il direttore della privacy di Facebook, Steve Satterfield, ha affermato che nessuna partnership con le aziende ha violato i dati degli utenti. “Sappiamo che abbiamo del lavoro da fare per riguadagnare la fiducia delle persone", ha dichiarato il manager. "Proteggere le informazioni delle persone richiede team più forti, una tecnologia migliore e politiche più chiare, ed è qui che ci siamo concentrati per la maggior parte del 2018”, ha concluso.

Allo stesso modo, tutte le società citate nell’inchiesta hanno negato qualsiasi abuso della privacy degli utenti.