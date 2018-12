Alcuni hacker hanno intercettato per anni la rete di comunicazioni diplomatiche dell'Unione europea, ottenendo così informazioni su temi come l’amministrazione Trump, la Russia, la Cina e l’Iran. A dare la notizia è il New York Times, che ha ottenuto più di 1.100 cablogrammi (messaggi telegrafici trasmesso per cavo sottomarino, ndr) intercettati e scoperti dall'azienda Area 1, secondo cui le tecniche di hackeraggio sono simili a quelle adottate dal governo cinese.

Le frasi di Xi Jinping sul “bullismo” di Trump

Nei cablogrammi intercettati, i diplomatici europei spaziano da un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, definito "di successo (almeno per Putin)”, a un rapporto dettagliato con analisi di una discussione tra i funzionari europei e il presidente cinese, Xi Jinping, che paragona il "bullismo" di Trump nei confronti di Pechino a una "partita di boxe freestyle senza regole".

“Potrebbero esserci testate nucleari in Crimea"

Il materiale divulgato comprende memorandum di conversazioni con leader in Arabia Saudita, Israele e altri Paesi. Con preoccupazioni che riguardano l'attività nucleare dell'Iran, ma anche le mosse della Russia per minare l'Ucraina: in un memorandum datato 8 febbraio si legge che la Crimea, che Mosca ha annesso quattro anni fa, è stata trasformata in una "zona calda dove potrebbero essere già state schierate testate nucleari".