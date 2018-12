Scoperto nuovo bug, anticipata la chiusura di Google+

Google accelera la chiusura del social network Google+ e la anticipa di quattro mesi, ad aprile 2019, dopo aver scoperto un secondo bug nel software che avrebbe esposto le informazioni di 52 milioni di persone. L'annuncio arriva alla vigilia dell'audizione al Congresso americano dell'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, dove il tema della privacy dovrebbe essere al centro dell'agenda dei lavori.

Il nuovo bug

Il bug, il secondo scoperto quest'anno, è stato introdotto con l'aggiornamento del software del 6 novembre e sarebbe stato risolto meno di una settimana dopo. Nonostante questo, la falla potrebbe aver esposto le informazioni di 52 milioni di utenti, che si vanno ad aggiungere al mezzo milione del primo bug rivenuto in marzo ma comunicato pubblicamente solo in ottobre. Due episodi in seguito ai quali Google ha deciso di mettere fine a Google+, che sarà chiusa in aprile e non più in agosto come precedentemente annunciato. Google chiuderà inoltre entro 90 giorni alcuni degli strumenti a disposizione degli sviluppatori di Google+. La decisione è piaciuta a Wall Street, dove i titoli Google hanno chiuso in rialzo dello 0,30%.