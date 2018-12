Facebook, in arrivo una nuova funzione per le televendite

Televendite in arrivo su Facebook. Alcune indiscrezioni riportate dal sito TechCrunch rivelano che il social network è al lavoro per sviluppare una nuova funzione dedicata ai venditori, che permetterà loro di mostrare i propri articoli tramite video in diretta, con la possibilità per i potenziali clienti di prenotare la merce ed eventualmente acquistarla attraverso Messenger.

Primi test positivi in Thailandia

La società capitanata da Mark Zuckerberg ha confermato che un test della nuova funzione è attualmente in corso in Thailandia. I primi riscontri per il momento sono positivi, sia da parte dei commercianti che da parte dei compratori. Le dirette Facebook, infatti, da un lato consentono di mostrare molti più dettagli di un prodotto rispetto alle semplici fotografie, mentre dall’altro permettono agli acquirenti di fare domande e ottenere immediatamente una risposta. "La Thailandia è una delle nostre comunità più attive sul mercato", ha riferito Mayank Yadav, product manager di Facebook per Marketplace.

Marketplace è uno spazio creato dal social network circa due anni fa e disponibile anche in Italia. Il portale è simile a un mercatino, dove gli utenti possono proporre e scambiare articoli di ogni genere, dai dispositivi tecnologici alle auto. Su Marketplace si possono addirittura mettere in vendita case. La funzione è l’ennesima dimostrazione di come le piattaforme social siano sempre più propense a lanciarsi nell’e-commerce, sfidando colossi come Amazon e eBay che al momento monopolizzano il mercato.

Shopping su Instagram

Oltre a Facebook, già da tempo gli utenti dei social network possono fare i loro acquisti tramite Instagram. A settembre, la piattaforma aveva dichiarato di aver reso disponibile la propria funzione di shopping anche alla sezione Storie, grazie a specifici tag in grado di rimandare direttamente al prodotto. Di recente, l’applicazione di condivisione foto ha esteso la sezione dedicata all'e-commerce anche al feed, dove ogni iscritto potrà ora guardare i video pubblicati dai profili delle aziende e, toccando l’icona, scegliere dalla lista degli articoli in vendita quello che interessa di più e procedere all'acquisto.