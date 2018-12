Fare shopping su Instagram è ancora più facile

Lo shopping attraverso i social network diventa sempre più popolare, convincendo le varie aziende a investire maggiormente nelle funzionalità che lo consentono. Non stupisce dunque che Instagram si evolva ancora una volta: circa due mesi dopo aver inaugurato la possibilità di fare shopping direttamente dalle Storie, gli utenti del social network fotografico potranno acquistare prodotti ancor più facilmente all’interno dell’applicazione, in particolar modo quelli che appaiono durante un video. Instagram provvederà infatti a elencare gli articoli presenti nel filmato all’interno di una lista, oltre a riorganizzare la sezione ‘shopping’ dei profili business in modo più semplice e intuitivo.

Instagram e l’e-commerce

Già da diverso tempo, Instagram sta seguendo una precisa strategia per imporsi gradualmente nel settore dell’e-commerce. Un piano che non stupisce, vista la crescente rilevanza e le cifre generate dagli acquisti in rete, e che è condiviso anche da altre aziende, come dimostra la recente partnership stretta tra Snapchat e Amazon. A settembre, il social network di proprietà di Facebook aveva dichiarato di aver esteso la propria funzione di shopping anche alla sezione Storie, grazie a specifici tag in grado di rimandare direttamente al prodotto. L’applicazione ora va oltre, e renderà ancora più facile completare un acquisto mentre si consulta il proprio feed, facendo scorrere un contenuto dopo l’altro.

Shopping su Instagram attraverso i video

Per l’espansione della sezione dedicata allo shopping, Instagram ha guardato in particolare ai video. Quando si visualizza un filmato pubblicato da un brand, infatti, basterà toccare l’apposita icona per vedere comparire una lista di tutti gli articoli presenti: selezionandoli, si otterranno ulteriori informazioni e sarà possibile completare l’acquisto. Per chi non avesse intenzione di comprare immediatamente, il social ha inoltre pensato un’altra utile funzione che consente di salvare i prodotti di proprio interesse in una collezione dedicata, per poi riprenderli in qualsiasi momento. Il miglioramento della possibilità di fare shopping attraverso l’app passa ovviamente anche attraverso i profili business, che oltre ai classici post avranno una sezione che raccoglie tutti gli articoli in vendita. Secondo Instagram, che ha annunciato la novità in un post sul proprio blog, l’aggiornamento è disponibile in tempo per offrire agli utenti un nuovo modo, ancora più semplice, di effettuare gli acquisti in preparazione alle festività.