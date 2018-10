Google, arriva ‘Discover feed’: suggerimenti ancora prima di digitare

Google ha mantenuto la promessa. Annunciato lo scorso mese come parte integrante della celebrazione per il suo ventesimo anniversario, il motore di ricerca più diffuso al mondo ha rilasciato negli Stati Uniti il nuovo ‘Discover feed’, la funzione che suggerisce all’utente ciò che cercherà ancor prima che inizi a digitare.

Suggerimenti in base ai propri interessi

Il nuovo feed, che ha sostituito Google Now, consente di visualizzare una serie di schede posizionate sotto la barra di ricerca quando si accede alla homepage di google.com da un dispositivo mobile. In queste finestre vengono riportate le notizie più rilevanti, il meteo della città in cui si vive, i risultati sportivi della propria squadra e tanto altro ancora, il tutto in base agli interessi e alla cronologia dell’utente, senza che egli digiti alcuna parola. Inoltre, la nuova funzione provvede a proporre articoli meno recenti, gallerie fotografiche, blog, video e tutto ciò che può essere correlato a ciò che si cerca. Ogni scheda è accompagnata da un tag che indica il principale argomento del contenuto.

Il nuovo feed di Google è disponibile ora negli Usa su ogni smartphone o tablet ed è accessibile sia da Chrome su Android, sia da Safari su iOS. La data per il rilascio internazionale, invece, deve essere ancora fissata.

‘Discover feed’ è solo l’ultima innovazione del gigante della ricerca, che tenta sempre più di prevedere quali saranno le informazioni che l’utente desidera prima ancora che egli si metta a cercarle sul web.

La nuova funzione di Maps

È di pochi giorni fa l’ultimo aggiornamento della sezione ‘For You’ di Maps, la celebre app di localizzazione dell’azienda di Mountain View. Con un solo click è ora possibile seguire i propri locali e negozi preferiti presenti sulle mappe e, tramite una notifica sul proprio dispositivo mobile, si potrà restare sempre aggiornati sugli eventi e sulle offerte delle attività seguite.