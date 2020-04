Amazfit Bip Lite 1S: il nuovo smartwatch in arrivo a fine aprile

Dopo il debutto sul mercato di AmazFit Bip S, presentato a gennaio al Ces 2020 di Las Vegas (Consumer Electronic Show), Huami presto alzerà il sipario su una nuova variante Lite dello smartwatch della linea Bip.

Si chiama Amazfit Bip Lite 1S e come confermato dalla stessa azienda in un post pubblicato sul profilo ufficiale Weibo, un social network molto popolare in Cina, debutterà sul mercato cinese il 30 aprile e sarà presentato al grande pubblico nel corso di un evento di presentazione in streaming.

Amazfit Bip Lite 1S: specifiche tecniche note finora

L’immagine diffusa da Huami su Weibo suggerisce che il nuovo Amazfit Bip Lite 1S avrà un design quasi del tutto simile al suo predecessore. Tra le novità, il nuovo smartwatch avrà una batteria più prestante rispetto alle versioni precedenti, che promette fino a un mese di autonomia con una sola ricarica, e molto probabilmente proprio come l’originale Bip vanterà un ottimo rapporto qualità-prezzo.

L’azienda, tuttavia, ha scelto di non rivelare ulteriori dettagli in merito. Bisognerà attendere fino al 30 aprile 2020, giorno della sua presentazione ufficiale, per conoscere tutte le specifiche tecniche del nuovo smartwatch Amazfit Bip Lite 1S.

Swartwatch: le ultime novità

Tra le ultime novità del settore, un nuovo brevetto depositato negli Stati Uniti da Apple svela il progetto di uno smartwatch del tutto simile a quello attualmente disponibile sul mercato, ma con una cassa in plastica rinforzata con fibre di ceramica. L’azienda di Cupertino potrebbe quindi aver in serbo il lancio di un Apple Watch più economico da produrre rispetto ai modelli attualmente disponibili, probabilmente destinato a una fascia più bassa del mercato.

Nel brevetto si legge che le fibre in ceramica andrebbero a comporre uno strato interno della cassa, invisibile dall’esterno, in grado di rendere questa parte dello smartwatch maggiormente resistente anche ad eventuali urti.