Motorola Edge+: le caratteristiche del nuovo top di gamma dell’azienda

Dopo aver svelato al grande pubblico il nuovo smartphone G8, Motorola potrebbe presto alzare il sipario sul tanto vociferato Edge+, che “rumors dopo rumors” sembra avere sempre meno segreti.

Le ultime indiscrezioni arrivano dal leaker TechDroider, che ha svelato il possibile comparto fotografico del nuovo smartphone: sarà probabilmente dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, abbinato a due lenti rispettivamente da 16 e da 8 megapixel.

Motorola Edge+: tutte le caratteristiche note finora

Parlando sempre dal comparto fotografico, il prossimo smartphone di fascia alta, stando alle indiscrezioni note finora, avrà una camera per i selfie da 25 megapixel, che sarà ospitata nel foro presente sul display, che sarà waterfall, con diagonale di 6,67 pollici e risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), 90Hz.

Per quanto riguarda la batteria, il prossimo top di gamma di Motorola, che avrà probabilmente come sistema operativo Android 10 e come processore Soc Snapdragon 865, ne monterà una non inferiore ai 5mila mAh.

A conferma del probabile prossimo debutto sul mercato del nuovo smartphone, all’interno della documentazione FCC è recentemente apparso il logo edge+, che comprova il supporto mmWave 5G.

Motorola Razr, potrebbe arrivare una versione oro

Motorola potrebbe presto lanciare sul mercato una versione inedita del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Razr.

Rivelata in un Tweet dal leaker Evan Blass, la nuova variante ha il bordo inferiore e la scocca posteriore di colore oro.

Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione: la nuova colorazione non è stata ancora confermata dall’azienda, nonostante le indiscrezioni lanciate da Blass in passato si sono spesso dimostrate affidabili.

Come riporta The Verge, l’assenza di ulteriori dettagli lascia presagire che le specifiche del nuovo Motorola Razr oro possano essere uguali a quelle del modesto attualmente sul mercato, equipaggiato con un processore Snapdragon 710 e un display Oled pieghevole da 6,2 pollici composto da un pannello di plastica.