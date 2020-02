Nel quartiere di Capitol Hill, a Seattle, è stato inaugurato l’Amazon Go più grande mai aperto finora. Si chiama Amazon Go Grocery ed è un vero e proprio supermercato senza casse e addetti alla vendita, che offre una vasta gamma di articoli alimentari.

Come riporta The Verge, il negozio occupa 996 metri quadrati, circa 700 in più rispetto agli altri Amazon Go aperti negli Stati Uniti, che si estendono per una superficie compresa tra i 110 e i 210 metri quadrati.

Cosa offrono i suoi scaffali

Amazon Go Grocery offre prodotti alimentari freschi, come carne e verdura, cereali e bibite gassate, alcuni dei quali provenienti dai fornitori di Whole Foods, una catena di supermercati di proprietà di Amazon.

Al suo interno è anche possibile acquistare alcolici, ma per farlo è necessario mostrare il proprio documento d’identità a un addetto che consentirà l’accesso al reparto dedicato.

Il nuovo store combina la disponibilità dei prodotti e i prezzi concorrenziali di note catene di negozi statunitensi con la praticità e i rapidi tempi di acquisto del modello Go.

Come funzionano i punti vendita Amazon Go

Amazon Go Grocery, proprio come gli altri punti vendita del colosso di e-commerce, si affida all’app per smartphone omonima. Il sistema registra gli acquirenti all’ingresso e monitora le loro azioni all’interno dello store.

I consumatori devono semplicemente prendere un carrello e riempirlo con i prodotti di cui necessitano.

Tramite un sistema articolato di sensori, telecamere e algoritmi, all’utente verrà addebitato il costo della spesa direttamente sul proprio account Amazon, senza bisogno di commessi e di cassieri.

Nel nuovo supermercato di Seattle, la tecnologia è stata perfezionata per riuscire a tracciare i prodotti sfusi acquistati dai consumatori, quali frutta e verdura fresca, che necessitano di un sistema più accurato per essere registrati correttamente nella lista elettronica, in quando posti a distanze ravvicinate e di forme simili.