Amazon, Echo Show 8 arriva in Italia: prezzo e data di uscita

Da oggi, mercoledì 19 febbraio, è possibile preordinare Amazon Echo Show 8, il nuovo smart speaker con display da 8 pollici del colosso di Seattle, le cui spedizioni in Italia inizieranno il prossimo 26 febbraio. Il dispositivo è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro, al prezzo di 129.99 euro. Echo Show 8 è dotato di un copri-telecamera integrato, utile per tutelare la propria privacy, e di due casse da 10W, in grado di restituire una buona qualità audio. Il dispositivo permetterà di riprodurre film e serie tv, guardare video musicali e ascoltare le canzoni da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TimMusic e altri servizi musicali.

Le funzionalità di Amazon Echo Show 8

Il nuovo Echo Show 8 riprende varie funzioni presenti negli altri smart speaker con display di Amazon, come la possibilità di personalizzare la schermata iniziale, riprodurre una presentazione delle proprie foto, “sfogliare” uno specifico album fotografico o impostare le proprie foto in rotazione come sfondo. Il vero cuore pulsante del dispositivo è l’assistente virtuale Alexa, in grado di svolgere una vasta gamma di compiti tramite le varie skill disponibili, come riprodurre le ultime notizie, fornire le previsioni meteo e regolare la temperatura della casa (tramite un apposito termostato smart). Il dispositivo permette anche di restare in contatto con amici e familiari effettuando delle videochiamate.

Introdotti vari elementi per la tutela della privacy

Amazon ha dotato Echo Show 8 di vari elementi per la protezione della privacy, presenti anche in altri device della stessa gamma. Lo smart speaker include un pulsante che consente all’utente di disattivare i microfoni e la telecamera in qualsiasi momento e un indicatore visivo che mostra quando l’audio o il video vengono inviati al cloud. Inoltre, è presente anche un copri-telecamera integrato, utile per tutelare la propria privacy senza rinunciare alla possibilità di dialogare con l’assistente virtuale Alexa.