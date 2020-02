Mercato smart speaker 2019, Amazon domina le vendite su scala globale

Amazon ha dominato il mercato degli smart speaker nel 2019, con una quota del 26,2%.

Secondo l'analisi compiuta da Strategy Analytics, la società di Jeff Bezos ha superato per vendite Google, che si è accaparrata una quota del 20,3% del mercato. Tuttavia, entrambi i colossi hanno registrato una flessione rispetto all’anno precedente.

Nel complesso, il mercato degli smart speaker nel 2019 ha registrato una crescita del 70% rispetto al 2018.

In 12 mesi sono stati consegnati 146,9 milioni di altoparlanti in tutto il mondo.

Boom delle vendite da ottobre a dicembre

Il boom delle vendite è stato registrato tra il mese di ottobre e dicembre, trimestre in cui sono stati acquistati 55,7 milioni di smart speaker.

“L'appetito dei consumatori per gli altoparlanti intelligenti è rimasto intatto durante l'importante periodo Q4, poiché i dispositivi appena lanciati con set di funzionalità e prestazioni audio migliorate hanno contribuito a far registrare spedizioni trimestrali”, ha commentato David Watkins, direttore di Strategy Analytics.

Il mercato degli smart speaker nel 2019

Come accennato precedentemente, Amazon nonostante sia riuscita ad accaparrarsi un quarto del mercato degli smart speaker, nello scorso anno ha registrato un calo del 33,7% rispetto al 2018. La flessione per Big G è stata del 25,9%.

Il calo delle vendite dei due colossi è giustificato dall’ascesa di altre aziende del settore.

"Nel 2019 Amazon e Google hanno mantenuto una solida leadership in Nord America ed Europa, dove hanno rappresentato oltre i tre quarti delle vendite complessive di smart speaker”, ha commentato David Mercer, vicepresidente di Strategy Analytics “Le loro quote sono leggermente diminuite in entrambe le regioni. Ciò conferma i risultati di una nostra ricerca secondo cui gli acquirenti sono pronti a investire in altri marchi".

Il terzo, quarto e quinto gradino del podio nella classifica delle società che hanno registrato un maggior numero di vendite nel 2019 spettano alle cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi.

Al sesto posto c’è Apple, con una quota di mercato del 4,7%.