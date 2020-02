Amazon si espande in Italia, 1400 posti di lavoro in due nuovi centri

Amazon, colosso dell’e-commerce che si appresta a celebrare il suo decimo anno di presenza nel nostro Paese, ha comunicato ufficialmente che espanderà ulteriormente la propria rete logistica per far fronte alla domanda sempre crescente di ordini da parte dei clienti. Per questo motivo l’azienda ha deciso di aprire due nuovi centri di distribuzione, il primo sorgerà tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, mentre il secondo avrà sede a Colleferro, comune della città metropolitana di Roma. Entrambi saranno operativi a partire dall’autunno del 2020 e come conseguenza dell’apertura Amazon garantisce la creazione di 1.400 posti di lavoro.

Le due nuove sedi

Con il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, come si legge nel comunicato stampa diramato proprio dall’azienda, Amazon investirà altri 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti in Italia sin dal 2010, anno in cui il colosso dell’e-commerce ha aperto il primo centro nel nostro Paese. Nello specifico, si legge nella nota, il centro di distribuzione situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, a 25 chilometri da Rovigo, impiegherà fino a 900 dipendenti che saranno assunti a tempo indeterminato entro tre anni dall’inizio delle attività. Tra le tecnologie introdotte saranno presenti speciali scaffali di stoccaggio dei prodotti che si muovono in modo automatizzato verso la postazione degli operatori. Il centro di distribuzione di Colleferro, secondo magazzino aperto da Amazon nella Regione Lazio dopo quello di Passo Corese, creerà fino a 500 nuovi posti di lavoro, assunti a tempo indeterminato entro il 2023. Amazon si avvarrà di questo sito per immagazzinare i prodotti di grandi dimensioni e lavorerà in modo sinergico con il centro di distribuzione dello stesso tipo inaugurato a Vercelli nel 2017.

Le selezioni di personale

Per quanto riguarda le selezioni per posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di support, è già possibile candidarsi accedendo alle pagine web create appositamente dall’azienda (QUI per Castelguglielmo e QUI per Colleferro). Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece aperte in estate: per queste figure professionali è previsto un inquadramento al quinto livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti con salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi, che include gli sconti su Amazon.it e l’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni.