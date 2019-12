Black Friday da record per Amazon: in Italia 37 ordini al secondo

Anche quest’anno è stato un Black Friday da record per Amazon: solo in Italia, nel periodo di super sconti durato in totale 8 giorni, sono stati effettuati in media 37 ordini al secondo.

Come annunciato dall’azienda nel report ufficiale stilato al termine delle offerte del ‘venerdì nero’, il Cyber Monday è stato "ancora una volta la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell'azienda, in base al numero di articoli ordinati a livello globale”: sono stati venduti centinaia di milioni di prodotti in tutto il mondo.

I prodotti che hanno registrato un maggior numero di vendite a livello globale sono lo smart speaker Echo Dot e il dongle Fire TV Stick.

I prodotti più acquistati su Amazon

In generale durante il Black Friday, i prodotti più gettonati, come prevedibile, sono stati i dispositivi elettronici portatili di ultima generazione, quali gli smartphone, le cuffie bluetooth e gli smartwatch. Secondo quanto comunicato dalla compagnia di Jeff Bezos, hanno riscosso un grande successo anche i device per la casa, come gli aspirapolvere, le lampadine smart, le candele e gli stendibiancheria.

Durante l’intero periodo degli sconti, sono stati consegnati in totale 25milioni di prodotti per la casa.

Considerevoli sono state anche le vendite di giocattoli e capi d’abbigliamento. Solo durante il Cyber Monday su Amazon sono stati acquistati 4 milioni di prodotti per la bellezza.

Amazon, Alexa si aggiorna: impara a esprimere le emozioni

Tra le ultime novità, Amazon ha recentemente aggiornato Alexa: l’assistente vocale è ora in grado di esprimere in modo più naturale e intuitivo, riuscendo a comunicare gioia, felicità e delusione, in tre diverse intensità.

L’integrazione, disponibile attualmente sono negli Stati Uniti, è permessa dal Neural TTS (NTTS), un’innovativa tecnologia di sintesi vocale in grado di rendere più naturale l’intonazione di Alexa.

“Gli stili di conversazione sono voci di sintesi vocale progettate per creare un'esperienza cliente più piacevole per contenuti specifici”, spiegano gli sviluppatori.