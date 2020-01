Mercato smart home, in Europa è Amazon a trainare le vendite

Ormai le soluzioni tecnologiche per l’ambiente domestico sono sempre più gettonate: a dimostrarlo è una recente ricerca pubblicata da Idc, dalla quale emerge che nel corso del terzo trimestre del 2019 il mercato delle smart home ha conosciuto un’importante crescita in Europa. Nel Vecchio Continente è Amazon a trainare le vendite del settore con i propri prodotti, seguita a breve distanza da Google, Sony e LG. Al colosso di Seattle sono riconducibili oltre la metà delle consegne di smart speaker. Buon successo anche per i dispositivi della linea Fire TV, soprattutto in mercati come il Regno Unito e la Germania. Sul secondo gradino del podio si trova Google. Proprio come Amazon, anche l’azienda di Mountain View ha contribuito allo sviluppo del settore degli smart speaker in Europa, arrivando addirittura a renderlo quello con il più alto tasso di crescita.

Le vendite nel terzo trimestre 2019

Nel terzo trimestre del 2019 (luglio-settembre) sono stati consegnati circa 23,8 milioni di prodotti legati alla casa intelligente, una crescita del 18,1% rispetto al Q3 del 2018, tra cui 4,5 milioni di smart speaker (+36,6% rispetto al 2018). Questi ultimi rappresentano il 19% di tutti i dispositivi per smart home consegnati tra luglio e settembre 2019. Con 13,8 milioni di pezzi venduti, i prodotti video entertainment sono stati i più diffusi (58,2% del totale).

Il futuro del settore

Secondo gli analisti di Idc, il trend positivo del settore smart home proseguirà anche nel prossimo quadriennio. Le stime degli esperti indicano che nel 2023 ci saranno 185,9 milioni di dispositivi e che il tasso di crescita annuo sarà del 14,5%. I sistemi audio e video pensati per l’home entertainment cresceranno del 6,6% su base annua, mentre la categoria che comprende le luci smart, i sistemi di sicurezza e i termostati intelligenti arriverà a rappresentare il 29,5% del mercato entro il 2023 (previste circa 55 milioni di unità vendute).