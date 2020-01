Huawei Y6s, il nuovo smartphone con fotocamera da 13 megapixel

Huawei ha finalmente alzato il sipario sul suo ultimo gioiellino, Huawei Y6s, il nuovo smartphone low cost che debutterà sul mercato italiano a partire dalla prossima settimana.

Con un display Dewdrop da 6,09 pollici e una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel, il nuovo arrivato in casa Huawei sarà disponibile in due diverse colorazioni, Starry Black e Orchid Blue, al prezzo di 149,90 euro.

Huawei Y6s: specifiche tecniche

Uno dei punti di forza nel nuovo entry level è sicuramente la batteria da 3.020mAh, in grado di garantire fino a 606 ore di autonomia in stand-by in 4G. Quando scarico, bastano 180 minuti per caricarlo completamente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei Y6s monta una singola camera posteriore da 13 megapixel con apertura focale f/1,8 che ottimizza la qualità e la chiarezza degli scatti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Scene Recognition con Intelligenza artificiale, il sensore è in grado di riconoscere 22 diverse tipologie di oggetti e fino a 150 scenari.

La fotocamere per i selfie è invece da 8 megapixel con apertura focale f/2.0.

Huawei Y6s, dal peso di soli 150 grammi, supporta il sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9 e monta come processore MediaTek MT6765 octa-core a 2,3GHz.

Offre ampio spazio per archiviare documenti

Offre, inoltre, un ampio spazio per archiviare foto, video, giochi e documenti grazie a 32 GB di Ram e altrettanti GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite l’inserimento di una microSD.

Sul retro, oltre alla fotocamera, Huawei Y6s ospita il sensore per le impronte digitali, tramite il quale è possibile sbloccare lo smartphone, che offre anche lo sblocco con riconoscimento facciale.

“Questo telefono può essere sbloccato in un lampo e protegge perfettamente le tue informazioni personali”, scrivono gli sviluppatori nella pagina dedicata al nuovo smartphone.