In occasione dell’edizione 2020 del Consumer Electronics Show (Ces), una delle più importanti fiere dedicate all’hi-tech, LG presenterà Column Garden, un nuovo elettrodomestico per la coltivazione indoor. L’apparecchio a colonna incorpora un sistema avanzato per il controllo della luce, della temperatura e dell’acqua, oltre a dei pacchetti di semi all-in-one (contenenti semi, torba e fertilizzanti e progettati per la semina immediata) e a un’app che permette di monitorare la crescita delle verdure all’interno dell’ambiente domestico.

Pensato per i salutisti

LG ha progettato Column Garden per venire incontro alle esigenze degli utenti vegetariani e vegani o che, semplicemente, desiderano seguire uno stile di vita più sano. Utilizzandolo, infatti, sarà possibile coltivare in casa erbe e verdure fresche per tutto l’anno. “Il numero di consumatori che oggi scelgono degli stili di vita vegetariani e vegani è sempre maggiore e per noi è importante dare loro una mano”, afferma Song Dae-hyun, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "La nostra prima soluzione per il giardinaggio idoor rappresenta un nuovo paradigma per LG nel settore degli elettrodomestici e unisce l’alimentazione sana alla gioia di coltivare il proprio cibo”.

Column Garden, il nuovo elettrodomestico per la coltivazione indoor di LG (LG)

Le caratteristiche di Column Garden

Column Garden sfrutta i moduli flessibili di cui è dotato per replicare le condizioni esterne ottimali, facendo corrispondere con precisione la temperatura all’interno dello scomparto di coltivazione isolata con l’orario effettivo del giorno. Altre caratteristiche che aiutano la crescita delle verdure sono le luci a LED, la circolazione forzata dell’aria e la gestione dell’acqua tramite uno stoppino. In totale, l’elettrodomestico può contenere fino a 24 confezione di semi all-in-one. Grazie alla tecnologia di approvvigionamento idrico non circolante, Column Garden distribuisce uniformemente l’esatta quantità di acqua richiesta dalle piante, favorendo una crescita sana. Questa soluzione previene anche la crescita delle alghe e inibisce gli odori sgradevoli. Come già accennato, gli utenti potranno gestire e monitorare la crescita dei prodotti coltivati tramite un’apposita applicazione per smartphone, in grado di fornire anche delle utili indicazioni per migliorare il proprio “pollice verde”. Le confezioni di semi all-in-one vendute assieme all’apparecchio includeranno 20 diverse varietà tra cui lattuga romana, rucola, cicoria e basilico.