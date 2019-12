Pochi giorni dopo aver presentato ufficialmente il nuovo Redmi K30, disponibile in due varianti, una delle quali con supporto alle reti di quinta generazione, arrivano novità dal mondo Redmi: l’azienda sarebbe al lavoro su una nuova versione 5G dell’ultimo arrivato ancora più prestante sul lato hardware rispetto al modelli che hanno recentemente debuttato sul mercato.

Nelle scorse ore su TENAA, l’ente di certificazione cinese, è comparsa la scheda di un dispositivo esclusivo, con codice M2001G7AE, equipaggiato con 12GB di Ram e 512GB di memoria interna espandibile con microSD.

Molto probabilmente si tratta di una nuova variante di Redmi K30 5G, che come suggerisce la documentazione apparsa in rete, sarà disponibile in due diverse varianti cromatiche: in nero e in verde.

Nuova variante: caratteristiche

Secondo quanto riportato sulle pagine dell’ente di certificazione, il nuovo modello, proprio come la variante 5G attualmente sul mercato, avrà un display da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, una batteria da 4.500 mAh con sistema di ricarica rapida a 30W e come processore il SoC Qualcomm Snapdragon 765G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’inedita variante avrà una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a una lente da 8 megapixel e ad altri due sensori rispettivamente da 2 e 5 megapixel.

Integrerà, inoltre, una doppia fotocamera per i selfie, con sensore principale da 20 megapixel abbinato a una lente da 2 megapixel.

Bisognerà attendere la conferma dell’azienda, per avere informazioni riguardo le tempistiche previste per il suo rilascio.

Redmi K30 Pro: in uscita il prossimo marzo

La prossima primavera potrebbe debuttare sul mercato la variante Pro di Redmi K30.

A svelare in anteprima la probabile data di uscita del nuovo smartphone del marchio controllato da Xiaomi è un nuovo Tweet pubblicato da Sudhanshu Ambhore, noto per questo genere di rivelazioni, dove si legge che “Redmi K30 PRO verrà lanciato nel mese di marzo 2020”.

Stando alle indiscrezioni finora circolate in rete, il nuovo dispositivo avrà come processore il nuovo Qualcom Snapdragon 865, supporterà le reti di quinta generazione e avrà una batteria con ricarica rapida a 60W.