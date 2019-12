Amazon Echo Portable: il nuovo smart speaker portatile

Amazon, dopo il Black Friday da record, ha annunciato un’importante novità che riguarda la famiglia dei dispositivi Echo controllabili tramite Alexa. L’azienda di Jeff Bezos intende ampliare il proprio catalogo di prodotti con il nuovo Echo Input Portable Smart Speaker Edition, svelato in India.

Si tratta, come intuibile dal nome del dispositivo, di un altoparlante smart portatile, dal peso di circa 448 grammi, grazie all’integrazione di una batteria ricaricabile.

Il nuovo smart speaker debutterà in India il prossimo 18 dicembre ed avrà un prezzo di listino di 5.999 rupie indiane che corrispondono a circa 77 euro.

Amazon finora non si è ancora sbilanciata riguardo l’eventuale prossimo debutto del nuovo Echo nel resto del mondo.

Batteria ricaricabile da 4.800 mAh

Echo Input Portable Smart Speaker funziona senza l’utilizzo di prese da parete. La sua portabilità, come accennato in precedenza, si deve alla presenza di una batteria ricaricabile da 4.800 mAh, in grado di garantire fino a massimo 10 ore di riproduzione musicale continuativa e fino a 11 ore di autonomia in standby.

"La portabilità è stata una delle funzionalità più richieste in India", ha spiegato Miriam Daniel, vicepresidente di Alexa Devices. “Gli utenti desiderano poter portare Alexa da una stanza all'altra all'interno delle case. Per questo motivo abbiamo progettato il nuovo Echo”.

Amazon Echo Portable: altre caratteristiche

Il nuovo dispositivo ha un design molto simile agli altri smart speaker della famiglia Echo.

Monta sulla parte superiore un Led blu, che può essere acceso con il pulsante dedicato situato nella membrana in tessuto vicino agli speaker audio, insieme ai tasti per l’accessione e per la regolazione del volume.

Proprio come gli altri altoparlanti smart del colosso di Jeff Bezos, supporta l’assistente vocale di Amazon (Alexa), che negli Stati Uniti, grazie l’ultimo aggiornamento, è ora in grado di esprimersi in modo più naturale, riuscendo a comunicare le emozioni.