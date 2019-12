Nel 2020 i produttori di smartphone intenzionati a puntare sul 5G potranno farlo scegliendo i due nuovi processori di Qualcomm, che ha presentato Snapdragon 765 e 865. I chip saranno probabilmente montati su molti telefoni di punta Android del prossimo anno, offrendo prestazioni superiori in categorie quali l’Intelligenza Artificiale e le riprese in risoluzione 8K. Il processore Snapdragon 765 integrerà per la prima volta il modem 5G, pur essendo meno potente del chip 865, che però presenterà un modem separato.

Qualcomm, i chip Snapdragon 765 e 865 porteranno il 5G nel 2020

Alcuni tra i migliori smartphone top di gamma con sistema operativo Android in uscita nel 2020 monteranno i nuovi chip Snapdragon 765 e 865 da poco annunciati da Qualcomm. Fin dallo scorso inverno l’azienda statunitense aveva rivelato l’intenzione di lanciare un processore mobile con modem 5G integrato: a sorpresa, quest’ultimo è presente nel chip meno potente tra i due presentati, ovvero lo Snapdragon 765. Il dispositivo di trasmissione dati collocato all’interno del processore permetterà di realizzare smartphone più economici, eliminando la necessità di un modem a parte, e con una maggiore durata della batteria. Snapdragon 865 è invece il nuovo chip top di gamma di Qualcomm e garantirà prestazioni superiori, offrendo però soltanto il supporto al 5G, che sarà assicurato dall’abbinamento (obbligatorio) con il modem X55 prodotto dalla stessa azienda.

Gli smartphone Android con chip Snapdragon nel 2020

Alcuni produttori di smartphone, in anticipo di diversi mesi rispetto all’annuncio ufficiale di Qualcomm, si erano già detti intenzionati a realizzare telefoni affidandosi ai nuovi processori Snapdragon. Tra questi c’è Xiaomi, che nel 2020 punta a lanciare un grande numero di smartphone dotati di 5G tra cui il Mi 10, che monterà il chip 865 così come il nuovo top di gamma di Oppo. Secondo The Verge, inoltre, lo stesso varrà per tutti i principali smartphone di punta Android del 2020, come Galaxy S11, OnePlus 8, Pixel 5, Galaxy Note 11 e LG G9.