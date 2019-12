Xiaomi, Mi 9 Pro avrà un successore: si chiamerà Mi 10 Pro

Mi 9 Pro, il top di gamma di Xiaomi presentato lo scorso settembre, avrà un successore: si chiamerà Mi 10 Pro.

A svelare i piani dell’azienda è un post pubblicato sul social network cinese Weibo da Lin Bin, co-fondatore del marchio, nel quale ha risposto a un utente facendo riferimento a un nuovo smartphone della gamma Mi.

Supporto al 5G

Il nuovo dispositivo molto probabilmente supporterà le reti di quinta generazione, proprio come il predecessore, e sarà solo uno dei nuovi smartphone 5G di Xiaomi che probabilmente debutteranno sul mercato il prossimo anno. Secondo quanto anticipato a inizio 2019 dal Ceo di Xiaomi, Lei Jun, la società avrebbe intenzione di migliorare il suo posizionamento nel mercato di settore, lanciando, entro pochi anni, almeno 10 nuovi telefonini con supporto alla reti di nuova generazione. Inoltre, dal 2020 in poi, come annunciato da Lei Jun durante l’ultimo China Mobile Global Partner Conference, supporteranno lo standard 5G tutti gli smartphone Xiaomi che avranno al lancio un prezzo di listino superiore ai 250 euro.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

Mi 9 Pro 5G monta uno schermo Amoled da 6,39 pollici con risoluzione FHD+, ha come processore Qualcomm Snapdragon 855+ con processo produttivo a 7nm ed è dotato di un sistema di raffreddamento VC Liquid Cooling e clock a 2,96GHz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente ultra grandangolare da 16 megapixel e a un teleobiettivo da 12 megapixel. La camera frontale, invece, è racchiusa nel notch a goccia ed è da 12 megapixel.

È disponibile in quattro diversi tagli di memoria: il modello base con con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 3.699 RMB, pari a circa 470 euro.