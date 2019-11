Huawei ha recentemente alzato il sipario sul suo nuovo cavallo di battaglia: MatePad Pro. Il nuovo tablet ha tutte le carte in regola per diventare uno tra i principali competitor di iPad Pro e debutterà, almeno inizialmente, solo sul mercato cinese.

L’azienda non ha ancora reso noti i dettagli della sua distribuzione nel resto del mondo.

MatePad Pro, caratterizzato dalla presenza del foro sullo schermo da 10,8 pollici e dal supporto alla M-Pencil, è disponibile in vari tagli di Ram (6/8GB) e memoria interna (128/256/512GB) e sarà acquistabile al prezzo di partenza di 3299 Yuan, ovvero circa 425 euro.

MatePad Pro: caratteristiche tecniche

MatePad Pro ha come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.0.1, come processore SoC Kirin 990 e monta una batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida tramite USB Type C.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo tablet di casa Huawei integra un sensore posteriore da 13 megapixel con ottica f/1.8 e una camera per i selfie da 8 megapixel.

Gli utenti che opteranno per il suo acquisto potranno scegliere tra quattro diverse varianti cromatiche: Gray/Black, White, Vegan Leather Orange, Forest Green.

Huawei: le ultime novità

Tra le ultime novità di casa Huawei, ci sono i nuovi occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear, realizzati in collaborazione con il marchio specializzato nel settore dell’occhialeria. Il dispositivo combina il design ricercato tipico di Gentle Monster, con le tecnologie di ultima generazione di Huawei. Bastano semplici gesti per telefonare e ascoltare musica senza dover ‘scomodare’ il proprio smartphone: queste sono solo due delle varie funzioni permesse grazie all’integrazione del bluetooth nelle aste. Come spiegato dall’azienda, i nuovi occhiali sono stati realizzati per andare incontro alle esigenze degli utenti in cerca di “soluzioni pratiche che semplifichino la vita tutti i giorni”.