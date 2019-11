Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear arrivano in Italia

Dall’unione di moda e tecnologia nascono i nuovi occhiali Huawei X Gentle Monster Eyewear, frutto della collaborazione tra il colosso cinese e un marchio all’avanguardia nel settore dell’occhialeria di lusso. Il device è pensato per diventare un vero e proprio sostituto dello smartphone, grazie alle innovative tecnologie di Huawei che permettono di telefonare e ascoltare musica con pochi semplici gesti. Il contributo di Gentle Monster è evidente nei materiali esclusivi utilizzati oltre che nel design, aspetti chiave per sviluppare degli occhiali smart che incontrino il gusto di un pubblico variegato.

La tecnologia negli occhiali di Huawei e Gentle Monster

Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear puntano a soddisfare le esigenze di chi è sempre in movimento e cerca “soluzioni pratiche che semplifichino la vita tutti i giorni”, come spiega l’azienda di Shenzhen. Il cuore tecnologico del dispositivo è il bluetooth, posto nelle due sottilissime aste che vantano appena 0,45 millimetri di spessore nella loro parte più stretta. Grazie a questa componente hi-tech, il modello Huawei X Gentle Monster Eyewear può essere abbinato allo smartphone e consente di rispondere o terminare una chiamata, o attivare lo Smart Voice Assistant semplicemente con un doppio tocco. Sempre nelle aste, gli occhiali smart sono dotati di doppi altoparlanti che indirizzano il suono verso il canale auricolare, per evitare la dispersione del suono che così risulta definito e avvolgente, sia durante una chiamata che mentre si ascolta la musica. La custodia in pelle di Huawei X Gentle Monster Eyewear integra una batteria da 2200 mAh che, sfruttando la tecnologia wireless, restituisce due ore e mezza di autonomia agli occhiali con una sola ricarica.

I nuovi occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear (Huawei)

Huawei X Gentle Monster Eyewear, prezzo e dove acquistarli

Huawei e Gentle Monster hanno ottenuto per i propri occhiali smart la certificazione IP67 per acqua e polvere, che permette di indossare il device anche in caso di pioggia o durante l’attività sportiva. In Italia gli occhiali arrivano con due montature da sole differenti, pensate per adattarsi a diverse fisionomie. Il prezzo consigliato di Huawei X Gentle Monster Eyewear è di 399€: oltre che al Huawei Experience Store di Milano, su Amazon e sullo store online di Huawei, gli occhiali smart si possono trovare anche in alcuni punti vendita Unieuro e MediaWorld.