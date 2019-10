La molletta hi tech che avverte quando il cibo sta scadendo

A volte può capitare di acquistare un prodotto alimentare e di dimenticarsi di consumarlo prima della data di scadenza riportata sulla confezione. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori e ridurre gli sprechi, l’invention factory veneta H24Invent ha creato Memo Food Clip, una molletta smart che, una volta applicata agli alimenti e collegata a un’apposita app per smartphone, invia degli avvisi quando un cibo conservato nel frigorifero o nella dispensa di casa sta per scadere. Il device potrebbe aiutare a ridurre i costi associati allo spreco alimentare: in Italia, nel 2018, sono stati buttati via 15 miliardi di euro in cibo, 247 euro per ogni cittadino.

La molletta smart Memo Food Clip (H24Invent)

La creazione di Memo Food Clip

Enrico Ranzato, amministratore delegato e socio fondatore di H24Invent (assieme a Enrico Maria Patrizio, Christian Bosco e Federico Celoria), spiega che, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione portate avanti negli ultimi anni, in Italia continuano a essere sprecate enormi quantità di cipo. “Vista l’entità del problema abbiamo pensato al modo di utilizzare la tecnologia per trovare una soluzione a un fenomeno che non colpisce solo il quotidiano delle famiglie italiane, ma è un vero e proprio tema etico a livello globale”, dichiara Ranzato.

L’app per smartphone

Per utilizzare Memo Food Clip è necessario scaricare un’apposita applicazione per smartphone e inserire al suo interno la data di scadenza dei cibi di cui si desidera monitorare la data di scadenza.È possibile aggiungere anche altre informazioni sui prodotti, tra cui il prezzo o la data in cui è stata aperta la confezione. La molletta smart invia agli utenti un promemoria in due occasioni: tre giorni e 24 ore prima della scadenza del prodotto su cui è applicata. Proprio come una normale molletta, Memo Food Clip è utile anche per richiudere le confezioni degli alimenti.

Un progetto green

La molletta smart è stata creata nel pieno rispetto dell’ambiente, riutilizzando parte del legno abbattuto dalla tempesta Vaia che verso la fine del 2018 ha distrutto 8,6 milioni di metri cubi di legname nelle aree del Nordest. Per ogni confezione venduta saranno devoluti due euro ai Comuni colpiti dall’evento climatico.