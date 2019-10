Apple prepara un nuovo MacBook Pro: lancio entro fine ottobre?

L’Apple Event dello scorso mese non aveva fornito indicazioni sull’uscita dell’atteso nuovo MacBook Pro, che stando alle ultime indiscrezioni Cupertino potrebbe però decidere di svelare a breve. Alcuni indizi notati da MacGeneration nell’ultima beta del sistema operativo macOS Catalina 10.15.1 mostrano in effetti come Apple stia lavorando a un nuovo modello del computer portatile dal display più grande rispetto ai 15 pollici del passato. Nelle ultime ore, inoltre, il portale DigiTimes si è spinto persino oltre, suggerendo che il nuovo MacBook Pro da 16 pollici potrebbe essere lanciato entro la fine di ottobre.

MacBook Pro da 16 pollici e con tastiera a forbice

Le versioni beta di macOS Catalina 10.15.1, che Apple ha iniziato a testare nelle ultime settimane, contengono due immagini che rappresentano un nuovo modello di MacBook Pro nelle colorazioni silver e space grey. A prima vista, il dispositivo sembra presentare cornici più sottili e un display più grande rispetto al passato, probabilmente da 16 pollici. A confermare l’affidabilità di questi indizi è giunto nelle ultime ore un report di DigiTimes, secondo cui Apple lancerà il rinnovato MacBook Pro sul mercato già entro la fine di ottobre. Stando a quanto spiegato dal sito il produttore taiwanese Quanta Computer avrebbe già avviato le spedizioni del nuovo computer, che dovrebbe essere dotato della tastiera a forbice e vantare cornici ultra sottili, proprio come si può intuire dalle immagini.

Apple, un nuovo MacBook entro fine ottobre?

Basterà aspettare pochi giorni per capire se, come anticipato da DigiTimes, Apple lancerà il MacBook Pro da 16 pollici entro la fine di ottobre. Nei mesi scorsi anche l’affidabile analista Ming-Chi Kuo aveva previsto il lancio di un nuovo modello del computer portatile entro la conclusione del 2019, specificando però che il dispositivo con il nuovo sistema a forbice per la tastiera sarebbe approdato sul mercato soltanto nel 2020. Resta quindi da vedere se Cupertino sceglierà di lanciare in un secondo momento il modello con la nuova tecnologia, limitando così le novità del MacBook Pro previsto per ottobre. Quest’estate Apple aveva aggiornato la linea di MacBook Pro con un display più piccolo, da 13 pollici, e nuovi processori per garantire prestazioni due volte più veloci rispetto al passato.