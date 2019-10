Andy Rubin, il padre di Android, ha condiviso sul proprio profilo Twitter dei post che svelano un nuovo rivoluzionario dispositivo progettato dall’azienda di cui è Ceo e fondatore, Essential.

Si chiama Project Gem e, come ben visibile dalle immagini pubblicate in rete, ha un form factor particolarmente singolare.

Ricorda per aspetto un telecomando con schermo: è lungo tanto quanto i comuni smartphone, ma è largo circa la metà.

Project Gem: caratteristiche

Project Gem ha “una nuova interfaccia utente per un fattore forma radicalmente diverso", si legge in uno dei Tweet postati da Rubin.

Il nuovo smartphone di casa Essential sarà disponibile in diverse colorazioni brillanti, anch’esse fuori dagli schemi: blu, rosso, arancione e verde. Le varianti cromatiche della scocca cambiano a seconda dell’angolazione di osservazione.

Stando a quanto rivelato dalle immagini, Project Gem monta nella parte posteriore una fotocamera tonda e sporgente, al di sotto della quale è posizionato il sensore di impronte.

Tra le altre caratteristiche, i tasti del volume e quello principale sono posizionati sul lato destro del dispositivo.

Per quanto riguarda il display e le sue funzioni, Project Gem offre agli utenti la possibilità di poter visualizzare più applicazioni contemporaneamente.

Per ora Andy Rubin non si è ancora pronunciato riguardo la possibile data del suo rilascio.

Come rivelato da Essential, sulla pagina Twitter dell’azienda, sono attualmente in corso i primi test dello smartphone fuori dal laboratorio.

Ruanda, presentati i primi smartphone ‘made in Africa’

Il Gruppo Mara, con sede a Kigali, in Ruanda, ha presentato i primi due smartphone completamente ‘made in Africa’: Mara X e Mara Z.

Hanno come sistema operativo Android e saranno disponibili nel Paese rispettivamente al prezzo di 175.750 franchi ruandesi (circa 170 euro) e 120.250 franchi ruandesi, pari a circa 128 euro.

Mara X e Mara Z sono stati progettati per offrire agli utenti in cerca di smartphone di qualità un nuovo prodotto in linea con le loro aspettative, ma dal prezzo non particolarmente eccessivo.