Google e Levi’s hanno annunciato la nuova linea di giacche smart con tecnologia Jacquard di Big G: Classic Trucker e Sherpa Trucker.

A tre anni di distanza dal lancio di Commuter, il primo capo tecnologico frutto della collaborazione delle due note aziende, il colosso di Mountain View propone al grande pubblico due nuove giacche smart che comunicano con lo smartphone grazie alla tecnologia di ultima generazione integrata al loro interno.

Levi’s Trucker Jacket debutterà in Italia il 4 ottrobre 2019, lo stesso giorno in cui è in programma un evento di presentazione dedicato nella capitale.

Le caratteristiche

La nuova linea comprende una variante standard e un modello più pesante pensato per i periodi più freddi: entrambi i capi hanno un prezzo di listino inferiore rispetto al modello precedente e riprendono il tipico design delle giacche Levi’s.

Il modello Classic sarà disponibile al prezzo di 198 dollari, mentre la versione Sherpa costerà 248 dollari.

Le nuove giacche offrono a chi le indossa un’esperienza super smart: bastano dei semplici tocchi al polsino per comunicare con il proprio smartphone.

All’altezza del polso, i capi smart integrano dei fili Jacquard in leghe metalliche conduttive in grado di rendere touch il polsino. La connessione con lo smartphone avviene per mezzo di un nuovo piccolo tag rimovibile, che può essere impiegato anche su altri capi d’abbigliamento con simili funzioni. Rispetto al tag precedente, la nuova tecnologia vanta una memoria molto più ampia pensata proprio per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti, consentendo loro di utilizzare molte più funzioni.

L’applicazione Jacquard

Grazie all’applicazione Jacquard, disponibile sia per iOS che per Android, gli utenti possono personalizzare la comunicazione tra la giacca e il proprio smartphone abbinando ogni gesto a una delle funzioni disponibili, quali rispondere alle chiamate, avviare Google Assistant o la fotocamera anteriore e riprodurre la musica.

È possibile scegliere tra 19 diversi gesti.

Le nuove giacche rispecchiano appieno quello che è l’obiettivo del progetto Jacquard: trasformare gli accessori di utilizzo quotidiano in oggetti smart.