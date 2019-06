Dainese ha deciso di portare la tecnologia D-air, già messa a disposizione dei piloti di MotoGP, dai circuiti da corsa all’asfalto, lanciando un nuovo gilet con airbag integrato per aumentare la sicurezza dei motociclisti. Come spiegato dalla stessa azienda italiana, la giacca di ultima generazione è pensata per offrire versatilità ed essere indossata da chiunque in qualsiasi condizione atmosferica. La Smart Jacket è il frutto di “25 anni di ricerca su strada e in pista”, un lungo lavoro che ha portato allo sviluppo di un algoritmo che consente al sistema di sicurezza di attivarsi all’occorrenza, nelle situazioni di pericolo.

Come funzionano gli airbag automatici

Dalla MotoGP alla strada cambia la velocità ma non l’importanza della sicurezza dei motociclisti. Per questa ragione Dainese ha pensato di utilizzare il D-air airbag safety system, che protegge già alcuni dei piloti più famosi durante le gare, per realizzare un nuovo accessorio che offra la stessa protezione anche a chi guida moto meno impegnative nella vita di tutti i giorni. Grazie alla presenza di 7 sensori, la Smart Jacket di Dainese “monitora ed elabora i dati 1000 volte al secondo”, consentendo attraverso un complesso algoritmo di attivare l’airbag integrato nel gilet “in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento”.

Smart Jacket Dainese: prezzo e caratteristiche

La Smart Jacket dotata di airbag D-Air è in vendita al prezzo di 599€ e, come spiega Dainese, offre un sistema di ventilazione che la rende adatta anche per i giorni estivi più caldi ma, allo stesso tempo, “non teme la pioggia e gli agenti atmosferici”. Il gilet si può indossare sopra o sotto qualsiasi indumento e garantisce la protezione del motociclista attraverso lo Shield, ovvero un sacco airbag che sfrutta la tecnologia brevettata Dainese basata su una struttura di microfilamenti interni che, pur senza strutture rigide, consente di assorbire gli impatti proteggendo le parti vitali. Secondo l’azienda “significa avere una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena”. La Smart Jacket di Dainese è stata realizzata in due versioni distinte, per uomo e donna, ciascuna disponibile in 6 diverse taglie.