Facebook pensa alla moda: lavora allo stilista virtuale Fashion++

Facebook è soltanto l'ultimo colosso del web pronto a debuttare nel settore della moda. Esattamente come accaduto per i competitor Google e Amazon, sarà ancora una volta l’Intelligenza Artificiale a consentire a Menlo Park di inaugurare la piattaforma Fashion++, recentemente presentata dal social sul proprio blog in un post. Il nuovo sistema sviluppato da Facebook si propone di diventare uno stylist virtuale in grado di dare agli utenti consigli per migliorare il proprio abbigliamento basandosi su una rete neurale ‘addestrata’ a riconoscere gli outfit più adatti e alla moda.

Facebook Fashion++ per vestirsi più alla moda

Durante lo sviluppo di Fashion++, gli ingegneri di Facebook hanno sottoposto al sistema di Intelligenza Artificiale migliaia di foto di dominio pubblico fondamentali per apprendere a riconoscere gli abbinamenti più di tendenza. Lo stylist virtuale utilizza questo database per determinare se l’outfit proposto da un utente sia alla moda o meno, proponendo suggerimenti riguardanti nuovi capi o semplici ritocchi: “Può anche raccomandare modi per aggiustare un capo di abbigliamento, come infilare una camicia o rimboccarsi le maniche”, spiega l’azienda. Fashion++ non è pensato per spingere le persone a rifarsi completamente il guardaroba, ma piuttosto “si concentra su piccole modifiche, consigliando aggiustamenti più realisti e pratici rispetto all’acquisto di un outfit del tutto nuovo".

L’Intelligenza Artificiale nel settore moda

Facebook spiega di voler dimostrare attraverso Fashion++ il potenziale delle tecnologie che si basano sull’Intelligenza Artificiale per fornire un aiuto alle persone, persino in campi come quello della moda nei quali la creatività richiesta potrebbe essere ritenuta fuori portata per questi sistemi. Pochi mesi fa, anche Amazon ha sfruttato l’Intelligenza Artificiale per sviluppare StyleSnap, un servizio che ha l’obiettivo di “cambiare per sempre il modo in cui fate acquisti” partendo da immagini caricate attraverso l’app per ottenere una lista di prodotti di abbigliamento consigliati. Facebook dovrebbe inaugurare Fashion++ dopo il 27 ottobre, data nella quale inizierà a Seoul l’International Conference on Computer Vision, evento durante il quale potrebbe essere presentata la ricerca alla base del nuovo sistema.