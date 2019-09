OnePlus TV e 7t ufficiali: tutte le novità

OnePlus TV e lo smartphone 7t sono stati ufficialmente presentati in un evento tenuto in India, in attesa del lancio europeo previsto per il 10 ottobre, giorno nel quale dovrebbe essere svelato anche OnePlus 7t Pro. Nel frattempo l’azienda cinese ha finalmente alzato il velo sulla prima smart tv mai prodotta e propone invece lato smartphone un dispositivo simile a OnePlus 7 Pro, uscito soltanto pochi mesi fa, dal quale si distingue però per dimensioni più piccole e un prezzo che dovrebbe confermarsi più basso anche in Europa.

OnePlus TV da 55 pollici

OnePlus TV è finalmente realtà. Ci era voluto quasi un anno, dopo il primo annuncio di settembre 2018, prima che l’azienda cinese comunicasse il nome e il logo ufficiale della prima smart tv, ora presentata in India. OnePlus TV è dotata di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K e supporto HDR10+. La compagnia ha inoltre menzionato alcuni algoritmi relativi al miglioramento del colore e la riduzione del rumore volti a migliorare l’esperienza complessiva. Altro punto di forza di OnePlus TV sono gli otto altoparlanti da 50W che grazie al supporto Dolby Atmos dovrebbero garantire “un’esperienza sonora surreale”, come spiega The Verge. La speaker bar del televisore si abbassa automaticamente all’accensione per poi rientrare nel corpo del dispositivo dopo lo spegnimento. Il sistema operativo scelto per OnePlus TV è Android TV 9, che potrà interagire sia con Google Assistant che con Alexa, mentre il telecomando OnePlus Remote segue il design minimalista della televisione, essendo composto da pochissimi tasti che permetteranno di eseguire tutte le operazioni. OnePlus TV è attualmente disponibile solo in India sebbene l’azienda abbia nei piani un prossimo lancio in Europa, anche di un modello Pro.

OnePlus TV (OnePlus/Twitter)

OnePlus 7t, conferme e novità

OnePlus 7t è invece il nuovo modello di smartphone ispirato alla recente versione 7 Pro, che viene però resa più maneggevole grazie a un display più piccolo, da 6,55 pollici. Lo schermo Amoled mantiene la stessa frequenza di aggiornamento a 90 Hz e il supporto HDR 10+, punti di forza anche del device precedente. L’azienda ha voluto però ridurre le dimensioni del notch di oltre il 30% rispetto a OnePlus 7 e vanta un sensore di impronte digitali integrato nel display. Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 7t integra come anticipato un modulo circolare contenente tre sensori, con quello principale da 48 megapixel prodotto da Sony. Completano il tutto un teleobiettivo da 12 megapixel e un obiettivo grandangolare da 16 megapixel. Una delle novità su questo versante riguarda anche la modalità macro, che permette ora di scattare foto da 2,5 centimetri di distanza ottenendo immagini di grande qualità, una modalità assente sul modello 7 Pro. Il nuovo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 855+ e utilizza come sistema operativo OxygenOS 10.0, basato su Android 10. OnePlus 7t offre infine una batteria da 3800 mAh e supporta la Warp Charge 30T, in grado di restituire il 70% di carica in soli 30 minuti. Le colorazioni presentate dall’azienda per il nuovo modello sono blu e grigio, ma OnePlus invita tramite Twitter gli appassionati a non perdersi la presentazione europea del 10 ottobre, durante la quale potrebbero arrivare nuovi annunci, compreso quello relativo a OnePlus 7t Pro.