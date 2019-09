Huawei Assistant: il nuovo assistente digitale presentato a Monaco

Durante l’evento di presentazione della nuova serie Mate 30, tenutosi nelle scorse ore a Monaco di Baviera, Richard Yu, Ceo di Huawei, ha svelato il nuovo assistente digitale Huawei Assistant: una valida alternativa a Google Assistant che offre agli utenti la possibilità di accedere velocemente a tutti i servizi disponibili sugli smartphone dell’azienda.

Potenzialità e servizi

Grazie ad Ability Gallery, Huawei Assistant offre una soluzione all-in-one per poter accedere rapidamente non solo ai contenuti dello smartphone, ma anche alle notizie e a molti altri servizi.

Il nuovo assistente digitale è presente in dotazione sui nuovi smartphone Mato 30 e Mate 30 Pro e sarà disponibile anche su AppGallery.

“Per Huawei l’esperienza utente è sempre al primo posto. Per questo portiamo l’Intelligenza Artificiale nei servizi mobile con l’obiettivo di poter identificare in maniera proattiva le esigenze dei nostri clienti e quindi migliorare la loro esperienza d’utilizzo dello smartphone”, dichiara Ma Chuanyong, Direttore di AI Business, Huawei Consumer Business Group.

Per consultarlo basterà fare swipe verso destra dalla schermata Home principale: così facendo si avrà accesso a quattro funzioni utili per ottimizzare le potenzialità dello smartphone: Ricerca, Accesso Istantaneo, SmartCare e Newsfeed.

Huawei Assistant: accesso rapido a quattro funzioni

Il nuovo assistente digitale offre un sistema di ricerca perfetto per trovare in modo rapido ed efficace l’informazione di cui si ha bisogno, tra app, promemoria e-mail e calendario. La nuova funzione permette anche di cercare contenuti direttamente online tramite il proprio browser predefinito.

La funzione Accesso Istantaneo, invece, offre agli utenti la possibilità di impostare quattro scorciatoie abbinate a quattro diverse App, per poter accedere in un solo tocco ai servizi di maggior interesse. Con i Prossimi update, Huawei Assistant sarà anche in grado di selezionare le app che ogni utente utilizza con maggior frequenza in ogni fase della giornata, riuscendo così a personalizzare le quattro possibilità a seconda delle esigenze di ogni singolo consumatore.

SmarterCare, invece, tramite pannelli smart, offre agli utenti l’accesso a informazioni e servizi in tempo reale. Permette inoltre di visualizzare gli appuntamenti in programma o le ultime notifiche. In futuro la funzione permetterà anche di prenotare viaggi, ristoranti, taxi, alberghi e ricevere notifiche relative alle prenotazioni fatte.

Infine, la quarta funzione, feed di news, mette a disposizione degli utenti una serie di notizie scelte dalle principali fonti mondiali a seconda delle preferenze e degli interessi di ogni singolo consumatore.