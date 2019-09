Ifa 2019 Berlino, tutti i nuovi smartphone presentati da Nokia

L’Ifa, la grande fiera europea dedicata alla tecnologia di consumo, ha finalmente aperto i battenti.

Tra le tante novità che verranno svelate durante la kermesse, dove colossi del calibro di Amazon, Samsung, Electrolux, LG, Lenovo e Qualcomm, presenteranno al mondo i loro ultimi prodotti rivoluzionari, Nokia, lo storico brand finlandese di proprietà di HMD Global debutta per la prima volta sul palco dell’Ifa presentando cinque nuovi smartphone differenti tra loro sia per prezzo che per caratteristiche: Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip e Nokia 110.

Nokia 7.2 e Nokia 6.2: i nuovi smartphone di fascia media

Nokia 7.2 e Nokia 6.2 sono i due nuovi smartphone di fascia media di HMD Global.

Il primo monta un display con diagonale da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il comparto fotografico, composto da un sensore da 48 Megapixel, una lente grandangolare da 8 Megapixel e un ulteriore sensore da 5 Megapixel per la profondità di campo. Ha, inoltre, una fotocamera per i selfie da 20 megapixel.

Nokia 7.2 ha dalla sua parte anche una super batteria in grado di offrire fino a un massimo di due giorni di autonomia.

Sarà disponibile in due diverse varianti, in nero e in verde, al prezzo di 379 euro.

Il fratello Nokia 6.2, invece, ha un prezzo super competitivo: sarà disponibile, in Italia, al prezzo di listino di 259 euro. Monta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel, uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia e una batteria da 3.500 mAh. Entrambi i nuovi smartphone di fascia media hanno come sistema operativo Android One (Android 9 Pie).

Nokia Ifa 2019 (HMD Global)

Nokia 800 Tough e i nuovi feature Phone: Nokia 2720 Flip e Nokia 110

Nokia 800 Tough è il nuovo telefono “rugged” dell’azienda, "un concentrato di solidità e durata della batteria tipiche di Nokia, perfettamente abbinato a tecnologie essenziali come Google Assistant, WhatsApp, 4G e altre". Monta un display da 2,4 pollici, una batteria da 2.100 mAh e fotocamera da 2 MP e offre 4GB di memoria interna espandibile. In occasione dell’Ifa Nokia lancia due nuovi feature Phone destinati ai mercati dei Paesi emergenti: Nokia 2720 Flip e Nokia 110. Il primo ha un’apertura a conchiglia e ha in comune con Nokia 800 Tough il sistema operativo KaiOS, che permette di scaricare alcune delle applicazioni più popolari, quali WhatsApp e Facebook. Come scrive la stessa azienda, è “il telefono ideale per gli utenti con esigenze di accessibilità o alla ricerca di un periodo di digital detox”. Nokia 110, invece, ha un display da 1,77 pollici e integra un lettore MP3, una fotocamera e una radio FM batteria da 800 mAh. “È interamente dedicato all'intrattenimento a un prezzo conveniente”: sarà disponibile a soli 29 euro. Nokia 2720 Flip avrà un prezzo di listino di 99 euro.