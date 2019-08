LG, al lavoro su uno smartphone flessibile che si piega a Z

Anche LG sarebbe intenzionata a debuttare sul mercato degli smartphone pieghevoli.

L’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone che si piega in tre parti, a Z. A svelare i piani di LG è il nuovo progetto rivelato dal sito Let's Go Digital che mostra un dispositivo dotato di due schermi, di cui uno flessibile grande il doppio rispetto al primo.

Anche LG prenderà parte all’IFA 2019, in programma a Berlino dal 6 all’11 settembre; ma non sarà quello tedesco il palcoscenico dal quale verrano svelate le caratteristiche del rivoluzionario smartphone pieghevole.

Alla kermesse di Berlino, LG presenterà probabilmente il nuovo LG G8x; bisognerà attendere il MWC 2020 di Barcellona per sperare nella futura rivelazione dello smartphone che si piega a Z.

Le caratteristiche del nuovo smartphone flessibile

Il progetto svela uno smartphone che si trasforma in un tablet quanto interamente aperto. Ciò che sorprende è il sottile supporto su cui è montato il display tradizionale. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone vanta un doppio sensore posto nella parte alta sul lato sinistro. Comprende, inoltre, due griglie per lo speaker e sembra essere sprovvisto di porte di ricarica.

LG G8x, divulgati i primi render del nuovo smartphone

In rete sono apparsi i primi render del nuovo LG G8x, lo smartphone che molto probabilmente verrà presentato in occasione della IFA 2019. Le immagini diffuse da OnLeaks e PriceBabe rivelano un dispositivo simile per design a LG G8 ThinQ. LG G8x, dalle dimensioni di 159,3 x 75,8 x 8,5 millimetri, ha un display da 6,2 pollici con notch a goccia e una doppia fotocamera posteriore protetta da un sottile strato di vetro. Il dispositivo è dotato di un jack da 3,5 millimetri, uno speaker, un tasto per l’accensione, i pulsanti per regolare il volume e di un tasto fisico per attivare Google Assistant.