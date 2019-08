Realme 5 e 5 Pro verranno presentati il 20 agosto

È ufficiale, Realme 5 e la versione Pro verranno presentati il 20 agosto, alle ore 12.30 ( 9:00 in Italia) in un evento dedicato in programma a Nuova Delhi. A rivelare la data di presentazione è la stessa azienda sul noto sito di e-commerce Flipkart.

La nuova generazione di smartphone Realme 5 non avrà la fotocamera da 64 megapixel, come vociferato in precedenza; il super sensore ISOCELL GW1, realizzato da Samsung, verrà probabilmente montato sulla prossima serie X.

Realme 5 e 5 Pro: specifiche tecniche

Il punto di forza dei nuovi Realme 5 sarà il comparto fotografico. Entrambi i modelli integreranno una cam con quattro sensori: una lente principale da 48 megapixel, perfetta per scattare immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, un sensore ultra-wide (119°), una super macro con lunghezza focale di 4 centimetri e un sensore ritratto, che migliora la nitidezza dello scatto.

I futuri smartphone con super fotocamera

Il sensore da 64 megapixel sarà montato su una futura linea di smartphone Realme, le cui caratteristiche verranno probabilmente svelate prima del 27 ottobre, la data di inizio del Diwali, una festa indiana molto popolare.

La fotocamera comprenderà un sensore principale con tecnologia Tetracell, un ultra-wide da 8MP, una lente super macro e un sensore ritratto-profondità che offre 5 diversi stili e ben 8 modalità ‘bellezza’.

Bisognerà dunque attendere qualche mese prima di poter stringere tra le mani il nuovo dispositivo con super fotocamera, svelato nel mese di giugno scorso dal Ceo di Realme India, Madhav Sheth.

Sono diversi i colossi hi-tech attualmente al lavoro su sensori di questo genere. Xiaomi, per esempio, avrebbe nei piani sia il lancio di uno smartphone con cam da 64 megapixel, che quello di un dispositivo con fotocamera da 108 MP.

L’ultimo sensore, svelato dalla stessa azienda, è realizzato in collaborazione con Samsung Electronics e verrà probabilmente montato sul prossimo Mi Mix 4.