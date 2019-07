Harry Potter, arriva il mantello dell'invisibilità che sfrutta la Realtà Aumentata

Uno dei più grandi desideri dei fan della saga di Harry Potter ora è diventato realtà.

Tutti coloro che amano collezionare gli oggetti magici utilizzati dal famoso protagonista e dai suoi migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger, ora grazie all’aiuto dell’innovazione tecnologica e della Realtà Aumentata possono stringere tra le mani uno dei gadget più esclusivi del Mondo Magico: il Mantello dell’Invisibilità.

Sviluppato dalla società britannica Wow!Stuff, in collaborazione con Warner Bros, il nuovo giocattolo riproduce la magia dell’indumento che Harry riceve in regalo da Silente, in grado di rendere invisibile tutto ciò che copre.

Come funziona il Mantello dell’Invisibilità

Il Mantello dell’Invisibilità funziona con un sistema simile a quello dei green screen. Grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata e all’app dedicata è possibile ricreare alcune delle più importanti scene di azione della nota saga.

Basta indossarlo e farsi riprendere con lo smartphone, per apparire invisibili proprio come il maghetto protagonista del film di Harry Potter.

Il nuovo giocattolo all’esterno ha un aspetto molto simile al vero Mantello dell’Invisibilità; nella parte interna, invece, comprende una fodera di colorazione verde: fondamentale per permettere la magia.

“Visualizza, fotografa o filma te stesso tramite l'app sul tuo telefono o tablet (non incluso) e libera la tua immaginazione. Non crederai ai tuoi occhi!”, scrive l’azienda produttrice nella presentazione del prodotto.

Disponibile in due diverse versioni

Il Mantello dell’Invisibilità di Wow!Stuff, premiato come ‘Innovative Toy of the Year’ ai Toy Awards svedesi, è disponibile in due diverse versioni sullo Store di Harry Potter Platform 9 3/4: può essere consegnato in Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Germania, Francia e Italia.

I fan della saga possono decidere se acquistare il pacchetto Standard, al prezzo 59,99 sterline o la versione Deluxe (69,99 sterline), che comprende oltre al Mantello con rifiniture di pregio, un comodo treppiedi per poter sfruttare al meglio la potenza tecnologica del giocattolo.