Mostra Harry Potter: la magia di Hogwarts arriva a Milano

Dalla casa di Hagrid, alla Foresta Proibita. Dalla sala dedicata al gioco del Quiddich all’incontro con Lord Voldemort. La mostra "Harry Potter: The Exhibition" è finalmente arrivata in Italia. Dal 12 maggio al 9 settembre alla Fabbrica del Vapore a Milano l’esposizione-evento che ricrea il mondo magico di Harry Potter, il maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. In nove sale, su 1.600 metri quadrati, sono esposti migliaia di oggetti originali dei film.

A Milano fino al 9 settembre

Dalla pubblicazione del primo libro della saga sono passati 20 anni. Quattro anni dopo usciva il primo film. Nel 2009 è partita da Chicago la mostra "Harry Potter: The Exhibition" che prima di arrivare in Italia ha registrato più di 4 milioni di visitatori complessivi tra America, Estremo Oriente ed Europa.

1.600 metri quadri di mondo di Harry Potter

Milano sarà l'unica tappa italiana del tour europeo della mostra di Harry Potter che resterà aperta fino al 9 settembre, offrendo ai visitatori la possibilità di camminare attraverso gli ambienti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, grazie all'esposizione dei set originali dei film e degli oggetti di scena utilizzati davvero durante le riprese, distribuiti su una superficie espositiva di 1.600 metri quadrati.

La visita con il "padrone di casa"

La mostra è stata inaugurata da due padrini di eccezione: James e Oliver Phelps, i due attori che hanno interpretato i gemelli Weasley nei film. All'ingresso i visitatori verranno suddivisi a seconda della casa di appartenenza (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde) e verranno poi accompagnati da una guida-padrone di casa lungo il percorso espositivo. La visita dura circa un'ora. Per soddisfare appieno ogni curiosità, si potranno visionare anche dei video esclusivi di backstage. La visita guidata è disponibile sia in italiano che in inglese.

James e Oliver Phelps

Info e biglietti

A partire dal 12 maggio la mostra "Harry Potter: The Exhibition" sarà aperta il lunedì dalle 15 alle 22, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 22, e il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 23. Il prezzo dei biglietti varia a seconda dei giorni della settimana. Sono disponibili anche riduzioni per gruppi, famiglie, bambini e disabili con accompagnatore. Le informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale della mostra.