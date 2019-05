Harry Potter avrà presto una nuova casa sul web. A partire dal 15 maggio dovrebbe essere online "Wizard World", il sito nato dalla collaborazione tra Warner Bros e la piattaforma Pottermore, che metterà a disposizione di fan e appassionati tutti i contenuti relativi all'universo magico creato dalla scrittrice J.K.Rowling.

La nuova partnership

La collaborazione tra la casa editrice digitale di Harry Potter, Pottermore e Warner Bros, che ha distribuito la saga cinematografica del maghetto consentirà di combinare diversi tipi di materiali multimediali e metterli a disposizione dei fan. Pottermore è una piattaforma interattiva che è stata lanciata nel 2012 e che ha come presidente l'agente di J.K.Rowling, Neil Blair. È stato proprio lui ad annunciare la partnership, sottolineando come questa collaborazione consentirà in futuro maggiori margini di manovra nella fornitura di contenuti, senza il rischio di incorrere in problemi di diritti. Fino ad ora, infatti, Pottermore non aveva pieno accesso al materiale cinematografico dei film distribuiti dalla Warner Bros. "Questa impresa - ha detto Blair, come riporta Forbes - amplierà e approfondirà ciò che siamo stati in grado di fare finora su Pottermore". E ancora: "Gli unici limiti saranno la nostra immaginazione e la tecnologia disponibile".

In attesa di "Animali fantastici"

Anche se si è concretizzata solo di recente, l'idea di creare una piattaforma dedicata che attirasse sia i vecchi che i nuovi fan dell'universo creato dalla Rowling era in cantiere già da tempo, secondo quanto ha affermato lo stesso Neil Blair. Tutte le funzionalità di Pottermore, che dal 2015 è diventato anche un negozio online dove poter acquistare materiale dedicato, verranno quindi trasferite sulla nuova piattaforma, consentendo ai fan di prepararsi al meglio in attesa dell'uscita del terzo capitolo di "Animali fantastici", in programma per il 12 novembre del 2021.