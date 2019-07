Amazon, al via il campo estivo per bambini con laboratori di robotica

Amazon apre le porte ai bambini. Presso il centro di distribuzione di Passo Corese in provincia di Rieti l’azienda di e-commerce ha dato il via all’AmazonLab, un vero e proprio campo estivo rivolto ai piccoli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. L’iniziativa, in corso dal 22 al 26 luglio 2019, comprende corsi focalizzati sulle discipline Stem, Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

L’obiettivo dell’AmazonLab è quello di avvicinare i giovani alla robotica e alla tecnologia, permettendo loro di sperimentare dei modelli di automi a due ruote simili a quelli impiegati dalla stessa Amazon per progettare la distribuzione dei propri prodotti.

"È la prima volta in Italia che organizziamo questi campi estivi in un nostro centro di distribuzione", spiega Stefania Di Mico, dell'ufficio comunicazione di Amazon.

I corsi del campo estivo

Durante i laboratori di robotica, i 250 bambini che prenderanno parte al campo estivo, possono imparare come guidare i piccoli robot e anche alcuni trucchi per programmarli. Ogni giorno sono previste lezioni rivolte a gruppi di 50 bimbi, che vengono seguiti nell’apprendimento sia dagli animatori che dai divulgatori scientifici.

"L'obiettivo è avvicinare i bambini alla robotica e alla tecnologia in modo creativo, permettendo loro di imparare divertendosi", spiega Stefania Di Mico.

Visita guidata del centro Amazon a Passo Corese

L’AmazonLab, oltre ai corsi sulla robotica, offre ai piccoli la possibilità di poter prendere parte a una visita guidata del centro di Passo Corese, la prima struttura in Italia con tecnologia Amazon Robotics. "I bambini possono così capire che cosa c'è dietro il clic col quale fanno un ordine online, e quali sono le varie tappe del viaggio che compie il prodotto che hanno ordinato prima di giungere nelle loro case”, spiega Di Mico, entusiasta dell’interesse dimostrato dai bimbi nei primi giorni del corso.

“Abbiamo già deciso di replicare la tappa di Roma a settembre, stavolta nel nuovo centro Amazon aperto a luglio 2019 a Torrazza Piemonte (Torino)".