Amazon investirà 575 milioni di dollari in Deliveroo. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma online per la consegna di cibo a domicilio, in un comunicato.

Il colosso di e-commerce statunitense è il maggiore investitore nell’ultimo round di raccolta fondi di Deliveroo e si affiancherà agli altri investitori già azionisti: T. Rowe Price, Fidelity Management, Research Company, e Greenoaks.

“Questo significa che Deliveroo ha raccolto in totale fino ad oggi 1,53 miliardi di dollari”, precisa la stessa Deliveroo.

Come verrà investito il finanziamento?

Deliveroo ha comunicato di avere intenzione di investire il finanziamento per l’espansione internazionale, migliorando il suo servizio e accrescendo la sua attività di consegna. In particolare, i nuovi fondi verranno impiegati per ampliare la squadra di ingegneri al lavoro presso la sede di Deliveroo a Londra e per introdurre innovazioni tecnologiche nel settore del cibo, quali le super cucine per il delivery ‘Edition’.

L’azienda di food delivery ha anche intenzione di investire il finanziamento nella creazione di nuovi prodotti per migliorare i servizi offerti.

“Amazon è stata un’ispirazione per me personalmente e per l’azienda, e non vediamo l’ora di collaborare con un’organizzazione così ossessionata dal ruolo di clienti”, afferma Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo.

“Siamo impressionati dall’approccio di Deliveroo e dalla loro dedizione nel fornire ai clienti una selezione sempre crescente di ottimi ristoranti, oltre a comode opzioni di consegna”, dichiara Doug Gurr, Country Manager di Amazon UK.

Deliveroo Plus: 10 euro al mese per consegne gratis illimitate

L’azienda di food delivery ha da poco lanciato in Italia Deliveroo Plus, il servizio in abbonamento che offre consegne gratuite illimitate con una spesa di 9,99 euro al mese. Tra i vantaggi, come spiega la stessa Deliveroo in un comunicato, gli abbonati potranno “accedere a sconti dedicati da alcuni dei propri ristoranti preferiti”. Il nuovo servizio ‘ha funzionato’ in Regno Unito: durante la fase pilota della durata di due mesi, Deliveroo Plus ha fatto risparmiare a 1 cliente su 10 oltre 75 sterline: “la metà dei clienti ha risparmiato circa 25 sterline”.