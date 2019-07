Asus Rog Phone 2 è ufficiale: più potente e ricco di accessori

È in arrivo una grande novità per gli appassionati di smartphone gaming: Asus ha annunciato Rog Phone 2, il dispositivo che potrebbe aggiudicarsi il ‘titolo’ di miglior device Android del 2019.

Il nuovo modello supera Rog 1, un’impresa non di certo facile per Asus che è riuscita a migliorare le funzioni e l’esperienza di gioco offerta dallo smartphone gaming di prima generazione, realizzando un dispositivo che ha tutte le carte in regola per replicare, e magari superare, il successo di Rog 1.

Asus Rog Phone 2, infatti, è più potente del fratello maggiore e vanta molti più accessori.

Nonostante non ci siano notizie ufficiali, molto probabilmente il nuovo smartphone gaming di Asus verrà presentato in Europa in un evento dedicato, in programma il 4 settembre 2019. Bisognerà quindi attendere il mese di settembre per avere informazioni riguardo il futuro prezzo di listino di Rog Phone 2, che probabilmente non sarà molto diverso rispetto a quello di Rog 1.

Asus Rog Phone 2: specifiche tecniche

Il nuovo gioiello di Asus monta un display Amoled da 6.59 pollici e una batteria da 6.000 mAh con Quick Charge 4.0. Ha, inoltre, 12GB di Ram e 512GB di memoria interna con UFS 3.0, che gli permettono di duplicare le prestazioni offerte da Rog 1.

Tra le novità presenti in Asus Rog Phone 2 c’è il processore Snapdragon 855 Plus, molto più potente rispetto a quello del fratello maggiore.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Asus Rog Phone 2 monta una fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e un secondo da 13 Megapixel. La camera da selfie, invece, è da 24 Megapixel ed è posizionata in alto a destra: una pratica soluzione per ottimizzare l’esperienza di gioco offerta agli utenti, senza dover rinunciare a una fotocamera prestante.

Integra anche un Jack Audio da 3.5mm, proprio come lo smartphone di prima generazione, e trigger superiori che offrono prestazioni migliori rispetto a quelli di Rog 1.

Gli accessori del nuovo smartphone gaming di Asus

Asus Rog Phone 2, oltre ad essere compatibile con alcuni degli accessori del modello di prima generazione, quali WiFi Gig e basetta HDMI, vanta un nuovo controller, Kunai Gamepad, che ricorda per funzioni quello di Nintendo Switch: si può connettere via Bluetooth, WiFi o via cavo con qualsiasi dispositivo Android o con computer portatili. Gli utenti possono decidere di agganciare le due unità ai lati dello smartphone, oppure di collegarle con altri dispositivi o di utilizzarle con l’innovativa TwinView Pad: che permette di avere a disposizione un doppio schermo Amoled con batteria da 5.000 mAh.