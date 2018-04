ZenFone 5, nuovo smartphone Asus arriva anche in Italia

A due mesi dal debutto al Mobile World Congress di Barcellona, il nuovo ZenFone 5 di Asus sbarca anche in Italia. Dotato di un display da 6,2 pollici all-screen con cornice ultrasottile e di dual-camera di nuova generazione, lo smartphone sfrutterà "la potenza dell'intelligenza artificiale (AI)" anche per le fotografie, "offrendo agli utenti un sistema più semplice e intelligente per catturare e condividere ogni momento magico".

Foto "intelligenti"

ZenFone 5 utilizza un sistema a doppia fotocamera in grado di "adattarsi" a ciò che inquadra e "apprendere". Il sensore Sony IMX363 e la fotocamera secondaria grandangolare da 120 gradi sono affiancati da funzioni fotografiche supportate dall’intelligenza artificiale. Il sistema della fotocamera utilizza i big data e avanzati algoritmi per evolvere e migliorare la qualità delle foto realizzate. L'AI Photo Learning, ad esempio, regola automaticamente le impostazioni, in modo che gli scatti possano riflettere le preferenze stilistiche dimostrate dall'utente nelle foto precedenti.

Durata della batteria

Lo smartphone è alimentato dalla Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform, che garantirà prestazioni della Cpu del 40% più elevate e prestazioni grafiche del 10% più alte rispetto alla Snapdragon 630 Mobile Platform. Il tutto, secondo Asus, "senza compromettere l'eccellente durata della batteria". A tal proposito, il colosso di Taiwan ha dotato lo ZenFone 5 dell'innovativo sistema AI Charging, che massimizza la durata della carica, regolando dinamicamente la velocità dell'alimentazione e tenendo sotto controllo le abitudini d’uso, così da rallentarne il processo di invecchiamento. ZenFone 5 sarà disponibile a partire dal 23 aprile a un prezzo di 399 euro.