Sempre più consumatori sono alla ricerca di smartphone con una batteria che duri tantissimo e non li lasci senza connessione nelle ultime ore del giorno. A tal proposito, negli ultimi anni le aziende produttrici si sono impegnate fortemente per realizzare delle batterie con un amperaggio più ampio ma che allo stesso tempo non incrementino sensibilmente lo spessore dei device.

È questo il caso Asus e in particolare del suo ZenFone Max Pro M2, che è stato lanciato sul mercato italiano al prezzo di 299,99 euro.

ZenFone Max Pro M2: caratteristiche

ZenFone Max Pro M2 monta una batteria da 5000 milliampereora che promette fino a 48 ore di autonomia. È dotato di uno schermo Full HD da 6,3 pollici (2280 x 1080) e pesa solo 175 grammi.

Il display ad alta risoluzione offre un’ampia gamma di colori ed è racchiuso in una scocca di alluminio, con back cover in policarbonato.

Il punto forte del dispositivo, ovvero l’ampia autonomia, è permesso anche dalle ammirevoli prestazioni garantite da Snapdragon 660, il processore Qualcomm di cui è dotato il nuovo smartphone di Asus.

ZenFone Max Pro M2 ha una RAM da 6 Gigabyte e una memoria di archiviazione di 64 Gigabyte, espandibile con microSd fino a due terabyte.

È disponibile in due diverse colorazioni: midnight blue e cosmic titanium.



Fotocamere



Il device di Asus integra una fotocamera posteriore doppia (12 e 5 Megapixel) con stabilizzatore elettronico delle immagini, in grado di distinguere ben 13 tipologie di scenario e di scattare foto di qualità, sia durante il giorno, che con scarse condizioni di illuminazione. L’obiettivo da 5 Megapixel permette, inoltre, di dare profondità ai ritratti facendo emergere il soggetto dallo sfondo in dissolvenza (effetto ‘bokeh’).

La fotocamera anteriore da 13 megapixel, invece, è in grado di catturare selfie di qualità e di abbellire il proprio viso ritoccando istantaneamente gli scatti, rimuovendo piccole imperfezioni e cambiando il tono della pelle.