Chuwi ha svelato ufficialmente il nuovo Lapbook Plus, il suo primo notebook con schermo in 4K. Si tratta di un portatile con un ottimo rapporto qualità/prezzo che molto probabilmente sarà tra i candidati a competere per aggiudicarsi il ‘titolo’ di notebook più economico in 4K presente sul mercato.

È disponibile al prezzo di listino di 499 dollari: è attualmente in corso, dall’8 al 10 luglio, una promozione che permette di acquistarlo a soli 439 dollari.

La caratteristiche del nuovo notebook con schermo in 4K

Lapbook Plus, dal design semplice ma accurato, riprende per aspetto gli scorsi notebook di Chuwi. È dotato di una resistente scocca in lega di magnesio e alluminio, che racchiude una tastiera full-sized retroilluminata.

Dal peso di 1,52 chilogrammi, l’ultimo notebook dell’azienda cinese integra un pannello IPS 4K da 15,6 pollici, con risoluzione 3840x2160 pixel e supporto HDR.

Per quanto riguarda la batteria, Lapbook Plus ne monta una da 36,5 Wh, in grado di garantire fino a un massimo di 9 ore di autonomia.



Processore Intel Atom x7-E3950



Il nuovo portatile con display in 4K ha come processore Intel Atom x7-E3950, che offre prestazioni non paragonabili a quelle degli ultrabook di ultima generazione, ma comunque riguardevoli se comparate con il suo prezzo di listino.

Lapbook Plus offre 8 GB di memoria e ha un SSD da 256 GB.

Consigliato per gli utenti che utilizzano il computer per svolgere semplici operazioni necessarie per adempire ai compiti scolastici o per portare a termine non articolate richieste di lavoro, Lapbook Plus ha una porta USB 2.0, una USB 3.0, un jack audio, un lettore per schede microSD e un connettore micro-HDMI.

L’azienda cinese emergente specializzata nella produzione di dispositivi elettronici di ultima generazione ha sempre in serbo tante novità per gli appassionati di tecnologia: recentemente ha lanciato sul mercato Aerobook con schermo da 13.3 pollici, inizialmente proposto su Kickstarter, una nota piattaforma di Crowdfunding, a cui le aziende si affidano in cerca di sostenitori per i loro progetti.