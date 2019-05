Oltre agli smartphone, attesi entro poco tempo, in un futuro ormai prossimo saranno pieghevoli anche i personal computer. Samsung e Huawei non hanno fatto in tempo a lanciare sul mercato i propri Galaxy Fold e Mate X che Lenovo annuncia l’arrivo nel 2020 del primo pc flessibile al mondo. “Con le sue innovazioni, Lenovo continua a ridefinire un computing intelligente e personalizzato, sfidando lo status quo e cambiando ciò che è possibile”, ha scritto in un tweet il presidente e Ceo del colosso cinese, Yuanqing Yang, svelando l’immagine dell’innovativo dispositivo.

ThnkPad X1

Il pc si chiama ThinkPad X1 e ha un display OLED da 13,3 pollici con una risoluzione di 1920 x 1440 pixel, realizzato in collaborazione con la coreana LG, che può essere piegato lungo la metà di 90 o 120 gradi, digitando sull’altra parte dello schermo, ma può essere utilizzato anche completamente aperto. "Non si tratta di un telefono, di un tablet o di un dispositivo ibrido, ma di un vero e proprio laptop con display pieghevole", spiega l’azienda. Il dispositivo, su cui sarà installato un sistema operativo Windows con CPU Intel, possiede due porte Usb-c utilizzabili sia per collegarsi ad altri dispositivi, sia per ricaricare il pc, ed è dotato di speaker stereo che garantiscono ottima qualità audio. Inoltre, potrebbe essere dato in dotazione anche un pennino compatibile con il display. Il portatile dovrebbe essere messo in commercio nel 2020, ma la società non ha diffuso informazioni più preciso sulla data del rilascio.

Pc, Lenovo leader delle vendite

Lenovo si conferma così leader nel settore pc, un primato consolidato anche grazie alle vendite, che nel 2018 l’hanno vista trionfare sulla concorrenza. In un mercato calato del 5% negli scorsi 12 mesi, l’azienda cinese è riuscita comunque a commercializzare 58,5 milioni di unità, in crescita del 6,9%, piazzandosi davanti a HP, con 56,3 milioni di pc venduti (+2,1%) e Dell con 41,9 milioni di unità (+5,3%).