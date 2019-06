Microsoft, in arrivo un Surface a doppio schermo

Microsoft sarebbe al lavoro per lo sviluppo di un nuovo Surface con doppio schermo.

Stando alle indiscrezioni svelate da The Verge, esisterebbe un prototipo che l’azienda avrebbe svelato ai suoi dipendenti. Microsoft avrebbe dunque intenzione di lanciare sul mercato un nuovo dispositivo, che si discosta dal trend degli schermi flessibili e che invece riprende uno dei modelli della nuova linea di device presentata da Asus in occasione del Computex 2019 di Taipei: Pro Duo, il computer con due display.

Le caratteristiche di Centaurus

Il nuovo dispositivo, chiamato con il nome in codice Centaurus, monta il sistema operativo Windows Lite, ovvero una versione di Windows appositamente pensata per i device con doppio schermo. Secondo le indiscrezioni, il suo lancio sul mercato avverrà molto probabilmente entro i prossimi 6 mesi. Si tratta di un ‘ibrido’, un dispositivo che è una via di mezzo tra un tablet e un pc.

Asus svela il nuovo ZenBook Pro Duo, il primo pc con due schermi 4k

In occasione del Computex 2019 tenutosi a Taipei, Asus ha presentato ZenBook Pro Duo, il primo computer con due schermi 4k.

Oltre al display principale, il nuovo dispositivo ha un secondo schermo dalle dimensioni dimezzate, ‘ScreenPad Plus’, utile sia come pannello di controllo a schermo pieno, che per aprire due finestre contemporaneamente.

Il display principale è un Oled 4k UHD da 15,6 pollice, con risoluzione 3840x2160 e rapporto 16:9; ScreenPad Plus, invece, ha dimensioni molto più ridotte e può essere sganciato dallo schermo principale: così facendo è possibile navigare su due siti differenti nello stesso momento.

ZenBook Pro Duo integra un processore Intel Core i9 fino a 8 core con GPU Nvidia GeForce RTX 2060 e ha una Ram fino a 32 GB. Un’altra caratteristica del nuovo computer di Asus dal doppio schermo è la presenza di un tastierino numerico illuminato a Led.