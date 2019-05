Travel Tripod, il comodo e pratico treppiedi da viaggio di Peak Design

I treppiedi da viaggio tradizionali, fondamentali per scattare foto e realizzare filmati professionali, sono solitamente difficili da trasportare. Questo perché, oltre ad occupare tanto spazio, hanno un peso non indifferente, che spesso costringe i fotografi e i professionisti del settore a portare sulle spalle più carichi distribuiti in diverse borse.

In soccorso alla ‘schiena’ degli appassionati di fotografia arriva Travel Tripod, l’innovativo treppiedi da viaggio, sviluppato dopo 4 anni di progettazione da Peak Design.

L’accessorio vanta dimensioni sensibilmente ridotte rispetto ai tradizionali treppiedi ed è intuitivo e piacevole da usare.

Travel Tripod è attualmente in cerca di sostenitori: su Kickstarter è stata lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto.

Occupa metà del volume dei tradizionali treppiedi da viaggio

Travel Tripod include, oltre alle caratteristiche proprie dei tradizionali treppiedi professionali, quali la stabilità, nuove funzioni pensate per ottimizzare l’esperienza dei fotografi, fornendo loro uno strumento in grado di realizzare scatti con qualsiasi tipo di dispositivo, smartphone compreso.

L’innovativo accessorio di Peak Design, oltre a essere stato progettato per potersi adattare a qualsiasi tipo di superficie, occupa metà del volume dei tradizionali treppiedi da viaggio.

Al posto delle comuni manopole sporgenti e voluminose, Travel Tripod ha un solo comodo anello di regolazione che garantisce una perfetta stabilità del treppiedi e limita le vibrazioni. È dotato, inoltre, di una testa a sfera molto più intuitiva di quella presente sui tradizionali treppiedi.

Lungo solo 39,4 centimetri e con diametro massimo di 7,9 centimetri, quando chiuso, l’accessorio di Peak Design può essere comodamente trasportato nelle tasche portaborraccia, di cui sono dotati la maggior parte degli zaini.

"Durante i miei viaggi nel 2008 ho iniziato a chiedermi perché mai il mio treppiede fosse così grande...ci sono voluti anni di sviluppo, ma il risultato è un treppiede fotografico che si integra perfettamente in tutti gli aspetti del viaggio e dell'avventura”, spiega Peter Dering, CEO di Peak Design.

Due differenti versioni: in alluminio e in carbonio



Travel Tripod è composto da materiali di alta qualità, in grado di minimizzare le vibrazioni ed è dotato di uno specifico supporto per smartphone, utile per i professionisti versatili che utilizzano più dispositivi per scattare fotografie di alta qualità. È il nono progetto che Peak Design propone su Kickstarter.

“Come tutti i prodotti Peak Design, garantiamo il Travel Tripod a vita. Abbiamo reso ogni parte del Travel Tripod riparabile, pulibile e sostituibile, per dargli una vita più lunga e generare meno sprechi”, spiegano i suoi sviluppatori.

Travel Tripod è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding in due differenti varianti: in alluminio al costo di 289 dollari (pari a circa 258 euro) e in carbonio (a 479 dollari, ovvero 428 euro). Le sue consegne inizieranno molto probabilmente nel mese di dicembre 2019.