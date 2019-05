Xiaomi lancerà la sua versione di e-book-reader nei prossimi giorni

Xiaomi avrebbe intenzione di lanciare un nuovo e-book-reader. Stando alle indiscrezioni, il nuovo dispositivo sarebbe simile al Kindle di Amazon e potrebbe uscire la prossima settimana, dal 20 al 26 maggio 2019.

Due dirigenti dell’azienda avevano già confermato precedentemente la volontà di Xiaomi di proporre al pubblico un nuovo dispositivo per la lettura.

Una nuova immagine, trapelata in rete e pubblicata da un sito cinese, sembra confermare le anticipazioni di Xiao Mu e Li Chuangqi, general manager del team specializzato in hardware intelligente, e responsabile prodotti senior.

Il nuovo e-book-reader simile al Kindle di Amazon

Le indiscrezioni suggeriscono che molto probabilmente il nuovo e-book-reader non è stato realizzato dalla stessa Xiaomi, bensì da una delle società sotto il suo controllo. L’immagine pubblicata in rete svela un device con display e-ink o e-paper, ben distinguibile dalla scocca del dispositivo.

Gli sviluppatori dell’azienda hanno svelato che avrà caratteristiche simili al Kindle di Amazon. Bisognerà attendere la conferma ufficiale di Xiaomi e la presentazione del prodotto, per poter valutare un’effettiva somiglianza con il noto dispositivo per la lettura di Amazon.

E-Pad, il nuovo tablet Android per leggere libri e disegnare

Tra gli ultimi tablet per la lettura è opportuno citare E-Pad, il nuovo dispositivo pensato per gli amanti dei libri e del disegno a mano libera, in cerca di sostenitori su Kickstarter. Si tratta in un device con display da 10,3 pollici in e-ink, pensato per non affaticare la vista degli utenti.

Sviluppato da Eewrite, E-Pad ha una duplice funzione. È perfetto, non solo per leggere giornali e fumetti, ma anche per disegnare e prendere appunti: può essere utilizzato come un blocco digitale e offre un’esperienza di scrittura simile a quella su carta.

Su kickstarter è possibile preordinarlo a partire da 494 dollari. Le spedizioni inizieranno molto probabilmente dal mese di agosto 2019.